شرطة القصيم تطيح بمواطنين انتحلا صفة رجال أمن

قاما بالاعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين اثنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن، وجرائم اعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تزيد عن عشرة آلاف ريال.

وأضاف المتحدث: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتها إلى النيابة العامة.