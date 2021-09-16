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وكيل الأحساء يُدشن المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب

عبر عن شكره للقيادة لتيسيرها كل ما يخدم الوطن المبارك

دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب.

جاء ذلك أثناء زيارة وفد الجمعية له في مقر المحافظة، ممثلاً في رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية.

استهل اللقاء بحديث رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي، معبّرًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تيسير كل ما يخدم أبناء هذا الوطن المبارك، والحديث عن انطلاقة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها في خدمة شباب الأحساء والمنطقة الشرقية منذ أن تأسست في العام 1441هـ.

وقال: إن هذه الجمعية نواتها الخبرات المتراكمة خلال 14 سنة في مركز النشاط الاجتماعي بـ"محاسن"، لتكون جمعيةً متخصصة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أكد أن الجمعية تستهدف فئة الشباب والفتيات؛ حيث بدأ العمل فعليًا على تفعيل البرامج والمشروعات الخاصة بالشباب بوجود المقر المناسب لهم، بالشراكة مع أمانة الأحساء.

وتسعى الجمعية إلى أن يكون لها مقر خاص يخدم الفتيات بعون الله.

ثم سلم الوكيل نسخة من التقرير السنوي للجمعية في عامها الأول 2020م.

وبعد الاطلاع على تقرير مصوّر لأبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية، عبر وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، عن سعادته بوجود مثل هذه الجمعيات المتخصصة التي تخدم شباب وفتيات الأحساء بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام.

وثمن الجهود التي بذلت منذ أن كانت الجمعية مركز حي وهمة القائمين عليها للتوسع والتخصص في العمل، والآن تخدم إحدى استراتيجيات رؤية المملكة 2030، في تفعيل دور الشباب وتمكينهم.

كما أكد خلال تدشينه للمتجر الإلكتروني للجمعية أنها خطوات مباركة في تفعيل دور المجتمع ومحبي الخير والعطاء في دعم هذه الجمعيات؛ حيث إن الدعم لا يقتصر فقط على الجمعيات الإغاثية بل وحتى هذه الجمعيات المتخصصة قد تكون بعد توفيق الله، ثم بهذا الدعم لبنات صالحة تخدم المجتمع وتغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات الشباب في هذه الفترة.

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وكيل الأحساء يُدشن المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب
سبق

دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب.

جاء ذلك أثناء زيارة وفد الجمعية له في مقر المحافظة، ممثلاً في رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية.

استهل اللقاء بحديث رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي، معبّرًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تيسير كل ما يخدم أبناء هذا الوطن المبارك، والحديث عن انطلاقة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها في خدمة شباب الأحساء والمنطقة الشرقية منذ أن تأسست في العام 1441هـ.

وقال: إن هذه الجمعية نواتها الخبرات المتراكمة خلال 14 سنة في مركز النشاط الاجتماعي بـ"محاسن"، لتكون جمعيةً متخصصة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أكد أن الجمعية تستهدف فئة الشباب والفتيات؛ حيث بدأ العمل فعليًا على تفعيل البرامج والمشروعات الخاصة بالشباب بوجود المقر المناسب لهم، بالشراكة مع أمانة الأحساء.

وتسعى الجمعية إلى أن يكون لها مقر خاص يخدم الفتيات بعون الله.

ثم سلم الوكيل نسخة من التقرير السنوي للجمعية في عامها الأول 2020م.

وبعد الاطلاع على تقرير مصوّر لأبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية، عبر وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، عن سعادته بوجود مثل هذه الجمعيات المتخصصة التي تخدم شباب وفتيات الأحساء بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام.

وثمن الجهود التي بذلت منذ أن كانت الجمعية مركز حي وهمة القائمين عليها للتوسع والتخصص في العمل، والآن تخدم إحدى استراتيجيات رؤية المملكة 2030، في تفعيل دور الشباب وتمكينهم.

كما أكد خلال تدشينه للمتجر الإلكتروني للجمعية أنها خطوات مباركة في تفعيل دور المجتمع ومحبي الخير والعطاء في دعم هذه الجمعيات؛ حيث إن الدعم لا يقتصر فقط على الجمعيات الإغاثية بل وحتى هذه الجمعيات المتخصصة قد تكون بعد توفيق الله، ثم بهذا الدعم لبنات صالحة تخدم المجتمع وتغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات الشباب في هذه الفترة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
05:49 PM

وكيل الأحساء يُدشن المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب

عبر عن شكره للقيادة لتيسيرها كل ما يخدم الوطن المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، المتجر الإلكتروني لجمعية "محاسن" لرعاية الشباب.

جاء ذلك أثناء زيارة وفد الجمعية له في مقر المحافظة، ممثلاً في رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية.

استهل اللقاء بحديث رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي، معبّرًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تيسير كل ما يخدم أبناء هذا الوطن المبارك، والحديث عن انطلاقة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها في خدمة شباب الأحساء والمنطقة الشرقية منذ أن تأسست في العام 1441هـ.

وقال: إن هذه الجمعية نواتها الخبرات المتراكمة خلال 14 سنة في مركز النشاط الاجتماعي بـ"محاسن"، لتكون جمعيةً متخصصة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أكد أن الجمعية تستهدف فئة الشباب والفتيات؛ حيث بدأ العمل فعليًا على تفعيل البرامج والمشروعات الخاصة بالشباب بوجود المقر المناسب لهم، بالشراكة مع أمانة الأحساء.

وتسعى الجمعية إلى أن يكون لها مقر خاص يخدم الفتيات بعون الله.

ثم سلم الوكيل نسخة من التقرير السنوي للجمعية في عامها الأول 2020م.

وبعد الاطلاع على تقرير مصوّر لأبرز الأنشطة التي قامت بها الجمعية، عبر وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، عن سعادته بوجود مثل هذه الجمعيات المتخصصة التي تخدم شباب وفتيات الأحساء بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام.

وثمن الجهود التي بذلت منذ أن كانت الجمعية مركز حي وهمة القائمين عليها للتوسع والتخصص في العمل، والآن تخدم إحدى استراتيجيات رؤية المملكة 2030، في تفعيل دور الشباب وتمكينهم.

كما أكد خلال تدشينه للمتجر الإلكتروني للجمعية أنها خطوات مباركة في تفعيل دور المجتمع ومحبي الخير والعطاء في دعم هذه الجمعيات؛ حيث إن الدعم لا يقتصر فقط على الجمعيات الإغاثية بل وحتى هذه الجمعيات المتخصصة قد تكون بعد توفيق الله، ثم بهذا الدعم لبنات صالحة تخدم المجتمع وتغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات الشباب في هذه الفترة.

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