مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها
وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:
أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".
ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".
رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-07-24
وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:
أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".
ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".
رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:08 PM
مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها
وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:
أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".
ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".
رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".