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مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها

وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:

أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".

ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".

رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها
سبق

وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:

أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".

ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".

رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:08 PM

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أربع مواد في ضوابط نشاط التزيين النسائي.. تعرَّف عليها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,833

وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات:

أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".

ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".

رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

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