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"تميم" يغادر قمة تونس قبل إلقاء كلمته متوجهاً إلى المطار.. ماذا حدث؟

فور انتهاء كلمتي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية

نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تونسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.

وحسب راديو "موزاييك التونسي"، فإن الأمير "تميم" غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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"تميم" يغادر قمة تونس قبل إلقاء كلمته متوجهاً إلى المطار.. ماذا حدث؟
سبق

نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تونسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.

وحسب راديو "موزاييك التونسي"، فإن الأمير "تميم" غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
03:47 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:03 PM

"تميم" يغادر قمة تونس قبل إلقاء كلمته متوجهاً إلى المطار.. ماذا حدث؟

فور انتهاء كلمتي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
49
43,208

نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تونسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار.

وحسب راديو "موزاييك التونسي"، فإن الأمير "تميم" غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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