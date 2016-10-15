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مذكرة تفاهم بين "سابك" وصندوق الاستثمار الروسي و"أي إس إن"

تشمل دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول في روسيا بمنطقة آمور

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مبدئية غير مُلزمة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومجموعة "أي إس إن" يوم أمس.

وبحسب بيان للشركة نشره موقع "تداول"، اليوم، فإن مذكرة التفاهم تشمل دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنوياً، حيث سيكون موقعه في روسيا بمنطقة آمور.

وبحسب البيان، فإن هذه المذكرة في إطار إستراتيجية "سابك" لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتمكينها من تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.

وأضافت "سابك"، أن مدة المذكرة نحو 12 شهراً من تاريخ توقيعها قابلة للتمديد.

سابك صندوق الاستثمار الروسي بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "سابك" وصندوق الاستثمار الروسي و"أي إس إن"
سبق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مبدئية غير مُلزمة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومجموعة "أي إس إن" يوم أمس.

وبحسب بيان للشركة نشره موقع "تداول"، اليوم، فإن مذكرة التفاهم تشمل دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنوياً، حيث سيكون موقعه في روسيا بمنطقة آمور.

وبحسب البيان، فإن هذه المذكرة في إطار إستراتيجية "سابك" لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتمكينها من تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.

وأضافت "سابك"، أن مدة المذكرة نحو 12 شهراً من تاريخ توقيعها قابلة للتمديد.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:14 AM

مذكرة تفاهم بين "سابك" وصندوق الاستثمار الروسي و"أي إس إن"

تشمل دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول في روسيا بمنطقة آمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مبدئية غير مُلزمة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومجموعة "أي إس إن" يوم أمس.

وبحسب بيان للشركة نشره موقع "تداول"، اليوم، فإن مذكرة التفاهم تشمل دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنوياً، حيث سيكون موقعه في روسيا بمنطقة آمور.

وبحسب البيان، فإن هذه المذكرة في إطار إستراتيجية "سابك" لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتمكينها من تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.

وأضافت "سابك"، أن مدة المذكرة نحو 12 شهراً من تاريخ توقيعها قابلة للتمديد.

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