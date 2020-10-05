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اليوم وليلة غد.. الحصيني يبشّر بأمطار متفاوتة بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على جازان ومكة والمدينة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، 1442/2/18هـ، وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على "أجزاءٍ" من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وليلة غد.. الحصيني يبشّر بأمطار متفاوتة بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، 1442/2/18هـ، وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على "أجزاءٍ" من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:29 AM

اليوم وليلة غد.. الحصيني يبشّر بأمطار متفاوتة بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على جازان ومكة والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، 1442/2/18هـ، وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على "أجزاءٍ" من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.

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