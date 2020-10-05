اليوم وليلة غد.. الحصيني يبشّر بأمطار متفاوتة بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على جازان ومكة والمدينة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، 1442/2/18هـ، وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على "أجزاءٍ" من مناطق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وجنوبي تبوك والجوف.