محللون في يوم الكويت: 100 عام من المحبة والترابط والمصير المشترك مع المملكة

دللوا على عمق العلاقات بمقولة الملك فهد: "تعود الكويت أو تذهب السعودية معها"

تصوير : عبدالملك سرور

شدَّد محللون سياسيون واستراتيجيون على عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، بدءًا من انطلاق الملك عبدالعزيز لاستعادة حكم أجداده حتى عاصفة الحزم والمواقف التاريخية المشهودة بين البلدَيْن.

وأوضح المحللون خلال ندوة ثقافية عن تاريخ العلاقات السعودية – الكويتية، أدارها الأديب السعودي حمد القاضي، وأُقيمت في مركز الملك فهد الثقافي بمناسبة اليوم الوطني الـ٥٧ للكويت والـ ٢٧ للتحرير، أن إخوان "نورة" وإخوان "مريم" يدركون أهمية اتحادهم وانسجامهم منذ أكثر من ١٠٠ عام حتى اليوم.

وقال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع إن الموقف التاريخي مع الملك عبدالعزيز لم يكن الوحيد الدال على وحدة الترابط بين البلدين؛ إذ إنه في العام ١٩٦١م عندما أعلن عبدالكريم قاسم أطماعه في ضم الكويت للعراق كان موقف الملك سعود بالدعم والمساندة للشيخ عبدالله السالم، وأرسل له قوات لدعم الكويت في المحافظة على استقلالها.

وأضاف: كان للملك فيصل موقف تاريخي بإرساله قوات للكويت، وكذلك الملك خالد له مواقف تاريخية تسجل. وفي الوقت الذي كنا نخشى فيه من إيران بعد احتلال الشاه للجزر الإماراتية تأتي الطعنة من الأشقاء العرب بعد احتلال صدام حسين الكويت؛ ليكون الموقف التاريخي للملك فهد الذي لن تنساه الكويت عبر أجيالها، وتحريره الكويت، قائلاً كلمته المشهورة: "إما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها".

وزاد "المناع" بأن الغزو العراقي الغاشم لم يمهل الكويت أسبوعَيْن تجاه الاتهام بسرقة البترول أو غيرها من الحجج الواهية التي ساقها لتبرير غزوه، فما كان إلا الموقف التاريخي عندما استضافت السعودية الشعب الكويتي. ولن ننسى أفضال السعودية في تحرير الكويت، وعودتها لأهلها في العام ١٩٩١م.

وبيّن رئيس تحرير جريدة عكاظ جميل الذيابي أن العلاقات ضاربة في جذور التاريخ، والوحدة المصيرية بين البلدين تتكامل في طور وحدة الدين والعروبة وعلاقات القربى والمصير المشترك. وعندما نذكر الدولة السعودية الثالثة لا بد أن نذكر الكويت، وشعار "السعودية والكويت كلنا واحد" يعبّر عن هذا المضمون.

وأضاف بأن لب العلاقة التاريخية هو عبارة الملك فهد الخالدة "تعود الكويت أو تذهب السعودية معها"، وهذا يدل على المصالح المشتركة والتفكير الواحد الذي يعززه الجوار الجغرافي والترابط المجتمعي. ودائمًا من يتجاوز هذه العلاقة تجد مواطني الدولتين يرد عليه قبل الحكومات.

وبيّن "الذيابي" أن إيران تحاول دائمًا أن تعيث فسادًا وخرابًا بالكويت والسعودية ودول الخليج، ولكنها دائمًا تتجرع مرارة الفشل والهزيمة؛ ودليل ذلك البيانات التي تخرج بعد كل موقف؛ وبالتالي فليس الدين والعادات والتقاليد وحدها الرابط، ولكن أيضًا اتحاد وتلاحم المؤسسات الثقافية والاقتصادية والسياسية في البلدين التي تجعل الكلمة واحدة.

واستشهد المحلل السياسي مشاري الذايدي بأبيات شاعر الوطن خلف هذال العتيبي "زبنتي بأبعد روحي زبنتي..."، وهي القصيدة التي كتبها بعد غزو الكويت، مؤكدًا أن الكويت تعد قديمًا أهم ميناء تجاري لوسط الجزيرة العربية، وكذلك الأحساء. ورغم ما عصف بالمنطقة، ومنها حركات التقدميين واليساريين التي تدعو لتحرر الشعوب، إلا أن الدولتين تجاوزتا كل المعوقات.

وأكد أن الشيخ مبارك الصباح والإمام عبدالرحمن الفيصل تربطهما علاقة قوية، تجلت في معركة الصريف قبل فتح الرياض. وأيضًا الملك عبدالعزيز كانت تربطه بالشيخ أحمد الجابر (أكثر حكام الكويت حكمًا) علاقات قوية. وإلى جوار هذا علاقة ثقافية وإعلامية على مر الزمن والتاريخ.

واختتم بأنه في الثمانينيات أُقيم في هذا المكان (مركز الملك فهد الثقافي) حفل فني ساهر، أداره الإعلامي جاسم العثمان بين أبي بكر سالم وعبدالحسين عبدالرضا، الذي قال وقتها كلامًا نكرره اليوم عن عمق العلاقة بين البلدين. ورغم البراكين والزلازل حولنا ما زلنا يدًا واحدة. وقد قدمت الكويت عبر تاريخها الممتد الفن والإعلان، ونقلت تجاربها لكثير من الدول الشقيقة.

من جانبه، بيّن المحلل السياسي الكويتي مشعل النامي أن الاتحاد قوة حتى للضعفاء، وهذا ما تدركه دول الخليج كلها. وفي السياق الاستراتيجي تنظر إلى الأحداث حولك لتجد أن الاتحاد قوتك التي يجب ألا تتخلى عنها مهما كنت قويًّا.

ولفت إلى أنه في العام 2012م كانت هناك حادثة المظاهرات التي كادت تعصف بالكويت، وقال الشيخ صباح الأحمد "كادت أن تذهب الكويت"، وذكر الموقف التاريخي للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -. وهذا الموقف سيكون نفسه موقف الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

واختتم "النامي": أميل إلى تغليب جانب الحذر في التحليل والمنطقة مقبلة على مجهول وتوترات، هدفها دول الخليج.. فهنا حرب اليمن، وهناك حرب سوريا، والأزمات في المنطقة أشد من غيرها في العالم، ونحن في دول الخليج، ويجب أن نتحد ونغلب حسن الظن مع بعضنا لنتجاوز حالة التوتر في المنطقة بأمان.