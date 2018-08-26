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شركة "تطوير" للمباني تكمل توريد الاحتياجات المدرسية لـ47 إدارة تعليم

شملت 470 ألف رول مناديل ورقية و10 آلاف جهاز حرارة عن بعد

أنهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي المقبل 2021-2022م، وفقاً للمشاريع المسندة للشركة من قبل وزارة التعليم في مدارس المملكة.

وكشفت إدارة المرافق بالشركة عن إسناد وزارة التعليم مشروع توفير احتياج إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إليها، واكتمال توريد قسم كبير منها إلى 47 إدارة تعليم.

وقامت إدارة المرافق في TBC بتوريد أكثر من مليون لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى نحو 470 ألف رول مناديل ورقية، و10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد، وأكثر من 25 مليون كمامة طبية.

وتواصل الإدارة توريد أكثر من مليون لتر أخرى من معقمات الأسطح، وصابون الايدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى أكثر من 470 ألف رول مناديل ورقية أخرى، وأكثر من 45 ألف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد. حيث اتمت توريد ما نسبته 98% من إجمالي إدارات التعليم

ووفرت تطوير للمباني TBC أكثر من 65 ألف جهاز تكييف لمدارس الوزارة في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ نحو 6600 مبنى.

وأمدّت شركة تطوير عددًا من إدارات التعليم بـ 1200وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "تطوير" للمباني تكمل توريد الاحتياجات المدرسية لـ47 إدارة تعليم
سبق

أنهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي المقبل 2021-2022م، وفقاً للمشاريع المسندة للشركة من قبل وزارة التعليم في مدارس المملكة.

وكشفت إدارة المرافق بالشركة عن إسناد وزارة التعليم مشروع توفير احتياج إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إليها، واكتمال توريد قسم كبير منها إلى 47 إدارة تعليم.

وقامت إدارة المرافق في TBC بتوريد أكثر من مليون لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى نحو 470 ألف رول مناديل ورقية، و10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد، وأكثر من 25 مليون كمامة طبية.

وتواصل الإدارة توريد أكثر من مليون لتر أخرى من معقمات الأسطح، وصابون الايدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى أكثر من 470 ألف رول مناديل ورقية أخرى، وأكثر من 45 ألف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد. حيث اتمت توريد ما نسبته 98% من إجمالي إدارات التعليم

ووفرت تطوير للمباني TBC أكثر من 65 ألف جهاز تكييف لمدارس الوزارة في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ نحو 6600 مبنى.

وأمدّت شركة تطوير عددًا من إدارات التعليم بـ 1200وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:19 PM

شركة "تطوير" للمباني تكمل توريد الاحتياجات المدرسية لـ47 إدارة تعليم

شملت 470 ألف رول مناديل ورقية و10 آلاف جهاز حرارة عن بعد

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عبدالله الراجحي - جدة
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أنهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي المقبل 2021-2022م، وفقاً للمشاريع المسندة للشركة من قبل وزارة التعليم في مدارس المملكة.

وكشفت إدارة المرافق بالشركة عن إسناد وزارة التعليم مشروع توفير احتياج إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات من مواد التعقيم والتنظيف لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا إليها، واكتمال توريد قسم كبير منها إلى 47 إدارة تعليم.

وقامت إدارة المرافق في TBC بتوريد أكثر من مليون لتر من معقمات الأسطح، وصابون الأيدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى نحو 470 ألف رول مناديل ورقية، و10 آلاف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد، وأكثر من 25 مليون كمامة طبية.

وتواصل الإدارة توريد أكثر من مليون لتر أخرى من معقمات الأسطح، وصابون الايدي السائل، ومعقمات الأيدي، بالإضافة إلى أكثر من 470 ألف رول مناديل ورقية أخرى، وأكثر من 45 ألف جهاز قياس حرارة للجسم عن بعد. حيث اتمت توريد ما نسبته 98% من إجمالي إدارات التعليم

ووفرت تطوير للمباني TBC أكثر من 65 ألف جهاز تكييف لمدارس الوزارة في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة والترميم الجارية في جميع المباني التعليمية التي تشرف عليها الشركة في جميع إدارات التعليم بالمملكة والبالغ نحو 6600 مبنى.

وأمدّت شركة تطوير عددًا من إدارات التعليم بـ 1200وحدة تنقية وتبريد مياه الشرب، متوافقة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، باستخدام نظام الضغط بالقدم لشرب الماء، لضمان عدم ملامسة الطلاب لها بالأيدي.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة

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