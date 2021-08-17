الأخضر السعودي يشارك في الدورة الدولية في سلوفينيا.. و"المحمدي" يستدعي 28 لاعباً

يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا في سلوفينيا معسكرًا إعداديًا تتخلله المشاركة في الدورة الدولية الودية، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، عمار العمار، أحمد أبو راسين، عبدالعزيز الفرج، عبدالمجيد العنزي، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، محمد سليمان، سليمان هزازي، حسن ربيع، علي النخلي، وليد عياش، حسن سفياني، فيصل صبياني، ماجد دوران، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد، يزيد الغامدي، عبدالعزيز العليوة، خالد مجرشي، وليد العيافي، محمد المري، عبدالله رديف، مشاري النمر، علي عبدالرؤوف، مهند براح.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء غدٍ الأربعاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، على أن يجري 3 حصص تدريبية في الرياض قبل المغادرة يوم الجمعة إلى سلوفينيا.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عامًا في يوليو الماضي، ويعدّ الثاني ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تلاها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.