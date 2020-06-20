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مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق

أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية

تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق
سبق

تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
09:11 PM

مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق

أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية

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أحمد العبدالله - الباحة
0
961

تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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