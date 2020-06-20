مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق

تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.مرور الباحة
تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.