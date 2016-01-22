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بعد قطيعة لسنوات.."آل الشيخ" يجمع القصبي والسدحان في عمل فني

أعلن خلال مؤتمر إستراتيجية الترفيه.. ومتوقع عرضه على mbc

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي انطلق اليوم لإعلان إستراتيجية الهيئة عن عمل فني يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخل الجمهور، فوافق الفنانان ومن المتوقع أن يعرض على قناة mbc.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قطيعة لسنوات.."آل الشيخ" يجمع القصبي والسدحان في عمل فني
سبق

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي انطلق اليوم لإعلان إستراتيجية الهيئة عن عمل فني يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخل الجمهور، فوافق الفنانان ومن المتوقع أن يعرض على قناة mbc.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:29 PM

بعد قطيعة لسنوات.."آل الشيخ" يجمع القصبي والسدحان في عمل فني

أعلن خلال مؤتمر إستراتيجية الترفيه.. ومتوقع عرضه على mbc

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
7,679

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي انطلق اليوم لإعلان إستراتيجية الهيئة عن عمل فني يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان هذا العام وبإشراف هيئة الترفيه، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات بعد أن شكلا ثنائياً كوميدياً لأكثر من ٢٠ عاماً في العمل الفكاهي الشهير "طاش ما طاش".

وأعلن ذلك بعد صعود الفنانين المسرح وبعد عرض الطلب من "آل الشيخ" وتدخل الجمهور، فوافق الفنانان ومن المتوقع أن يعرض على قناة mbc.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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