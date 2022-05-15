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قانوني يطالب عبر "سبق" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية

قال: في حال وفاة اللاعب من سيصرف على أسرته

طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .

وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"سبق": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".

وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".

وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".

التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قانوني يطالب عبر "سبق" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية
سبق

طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .

وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"سبق": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".

وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".

وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:24 PM

قانوني يطالب عبر "سبق" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية

قال: في حال وفاة اللاعب من سيصرف على أسرته

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
650

طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .

وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"سبق": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".

وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".

وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".

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