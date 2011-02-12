"إنسان" تنظم الملتقى الشتوي السنوي بمشاركة الموظفين والفرق التطوعية

كرمت الفائزين بجائزة التميز وأصحاب المراكز الأولى ببرنامج القائد المتكامل

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان" الملتقى الشتوي السنوي برعاية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، وذلك في أحد منتجعات الرياض وبمشاركة الموظفين وعائلاتهم والفرق التطوعية.



وتفصيلاً، بدأ حفل الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية المهندس محمد الياسين شكر فيها الدكتور السويلم لرعايته لقاء إنسان العائلي، كما شكر موظفي وموظفات إنسان لحضورهم وتفاعلهم مع المناسبة، مشيداً بما تحقق من نجاحات للجمعية خلال العام الماضي ٢٠٢١، وارتفاع مؤشرات البرامج بالجمعية ونسبة رضا المستفيدين.



بعد ذلك، تم عرض مرئي عن جهود الجمعية في تقديم خدماتها للأيتام وعرض آخر عن برنامج القائد المتكامل، وتم خلال اللقاء تكريم الفائزين بجائزة إنسان للتميز على مستوى الإدارة والفروع.



وتضمنت الجائزة أفضل الممارسات في مستوى الأداء العام، إضافة إلى جائزة الموظف المثالي، وجائزة أفضل فكرة إبداعية، وجائزة التحول الرقمي وأفضل محتوى.. وغيرها.



وتضمن الملتقى أيضاً تكريم الموظفين والموظفات الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى، وفاءً من إنسان ولتعزيز التواصل معهم، حيث يعدون سفراء الجمعية لنقل تجاربهم إلى الجهات الأخرى.



وكذلك تضمن الملتقى إعلان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في برنامج القائد المتكامل الذي يهدف لتأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية.



وكذلك تكريم فريق إنسان الفائز ببطولة اللجنة العمالية الرياضية الأولى التي نظمتها اللجنة الوطنية للجان العمالية مؤخراً، وحققت إنسان المركز الأول، حيث تعد إنسان أول جهة في القطاع غير الربحي أسندت إليها تشكيل اللجنة العمالية.



وصاحب الحفل باقة من الفعاليات والفقرات الشيقة والأركان المتنوعة. وقضى الجميع أوقاتاً ممتعة، في ظل وجود مجموعة من المسابقات والألعاب الترفيهية والهوائية وملعب لكرة القدم، والأناشيد الوطنية.



وكان القسم النسائي على موعد مماثل مع المزيد من الفعاليات والفقرات المسلية، من ضمنها الرسم على الوجه وركن للتلوين وغيرها.



وتخلل الملتقى العائلي مجموعة من الفقرات والفعاليات الشيقة للموظفين وعائلاتهم بدعم من شركاء إنسان.



وفي ختام الملتقى تم توزيع الجوائز القيمة والهدايا على الفائزين والمشاركين.



ويهدف الملتقى العائلي بالجمعية إلى تمتين العلاقة بين العاملين، وتعزيز أصر التعاون فيما بينهم، وخلق بيئة عمل جاذبة تنعكس على تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي وعملاء الجمعية في ظل حصول إنسان على أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة والثاني آسيوياً للعام المنصرم ٢٠٢١.