المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية
سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".
وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".
المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-06
سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".
وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:41 PM
المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية
سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".
وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".