المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

