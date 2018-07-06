النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية
سبق

سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:41 PM

المخابرات الهولندية: طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
673

سبق- الرياض: أعلن جهاز المخابرات الهولندية يوم الجمعة أن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، وفقًا لـ"رويترز".

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية... لن نقدم مزيدًا من المعلومات".

شارك برأيك
90
497

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,844
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,392
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,265
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,502

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة