النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدعم "الصحة والتعليم والطاقة والمياه" في حضرموت

بعد زيارات ميدانية لمختصيه في المحافظة وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي.

وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان: البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا وسيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.

وحرصًا على صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين.

وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

واستفاد من الحملة أكثر من مليون مستفيد، عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خدمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

وقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالبًا وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعدًا دراسيًا، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.

وفي مجال السلامة الجوية ودعمًا لمطار سيئون الدولي، فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والإسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز سحب طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدعم "الصحة والتعليم والطاقة والمياه" في حضرموت
سبق

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي.

وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان: البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا وسيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.

وحرصًا على صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين.

وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

واستفاد من الحملة أكثر من مليون مستفيد، عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خدمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

وقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالبًا وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعدًا دراسيًا، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.

وفي مجال السلامة الجوية ودعمًا لمطار سيئون الدولي، فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والإسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز سحب طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:14 PM

البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدعم "الصحة والتعليم والطاقة والمياه" في حضرموت

بعد زيارات ميدانية لمختصيه في المحافظة وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
57

يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، عبر مشاريع تنموية حيوية في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، إلى جانب الإصحاح البيئي.

وجاءت هذه المشاريع بعد زيارات ميدانية لمختصي البرنامج في المحافظة، وعقد عدة لقاءات مع السلطة المحلية في المحافظة ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، وتم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت المهندس عبدالله باسليمان: البرنامج يدعم قطاع التعليم في المحافظة عبر إنشاء مدرستين جديدتين في المكلا وسيئون، بالإضافة إلى العمل على تصنيع 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة سيتم توزيعها على أهالي المحافظة.

وحرصًا على صحة الإنسان في المحافظة أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جاءت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين.

وتمثلت الحملة بالتعقيم فيما شملت الأسواق وأماكن التجمعات بمادة الكلور المخفف وبمعدات عالية الجودة كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

واستفاد من الحملة أكثر من مليون مستفيد، عبر 30 يوم عمل، وبمشاركة 150 عامل رش، و50 وسيلة نقل، و50 مضخة رش، في 12 مديرية.

وتهدف الحملة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع وسائل السلامة لمنع أي عدوى محتملة، من خلال تعزيز الحملة من وسائل التثقيف والتوعية للمواطنين، بالشراكة مع عدة جهات يمنية، إضافة إلى دعم مركز المعالجة لحالات فيروس كورونا في المحافظة.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للقطاع الصحي في المحافظة من خلال توفير 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، شملت مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وستسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين خدمات المنشآت الصحية، وتسهيل الوصول للرعاية الصحية الطارئة للمناطق الريفية، وتعزيز التغيير الإيجابي داخل المجتمع.

كما استفاد قطاع المياه في المحافظة من مشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي تتمثل أهميتها في توفير المياه العذبة للمواطنين وسد الاحتياج لها، ووفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 6 صهاريج لنقل المياه في سيئون.

وحظي قطاع الطاقة في المحافظة بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقديم 30 ألف طن من المشتقات النفطية لميناء المكلا ساهمت في تشغيل محطات الكهرباء في المحافظة على مدار الساعة شملت 13 ألف طن من مادة المازوت و17 ألف طن من الديزل.

وقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة نموذجية تضم 9 فصول في مدينة سيئون لأجل منح فرص التعليم الجيد لـ 330 طالبًا وطالبة، وتم بناؤها على مساحة 1200 متر مربع، وستحتوي على 162 طاولة ومقعدًا دراسيًا، و3 مكاتب إدارية، ومختبر، وملعب.

وفي مجال السلامة الجوية ودعمًا لمطار سيئون الدولي، فقد وفر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة الجوية، وذلك عبر تقديم سيارة إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والإسعافية، تتكون من كابينة معزولة عن ما يضر المريض، ومزودة بنظام تكييف، ومقياس ضغط الدم، وأسطوانة الأكسجين، وكرسي، وسرير متحرك، وجهاز سحب طبي متنقل، وجهاز تنفس اصطناعي متنقل، ومزيل الرجفان الخارجي الآلي، والنقالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,328
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,229
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,486

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة