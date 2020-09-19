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مقتل قيادي ميداني حوثي بارز في معارك شمالي محافظة حجة باليمن

يدعى "حسن الحاتمي" وهو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في أفلح

قٌتل قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي في مديرية أفلح، أن المدعو حسن محمد فايد الحاتمي، لقي حتفه، خلال معارك اليومين الماضيين، في محيط مديرية حرض.

ووصلت أمس الأربعاء جثة القيادي الحوثي، إلى مديرية أفلح لدفنه مع عنصرين آخرين لقيا مصرعهما في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي، هو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي، وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

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مقتل قيادي ميداني حوثي بارز في معارك شمالي محافظة حجة باليمن
سبق

قٌتل قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي في مديرية أفلح، أن المدعو حسن محمد فايد الحاتمي، لقي حتفه، خلال معارك اليومين الماضيين، في محيط مديرية حرض.

ووصلت أمس الأربعاء جثة القيادي الحوثي، إلى مديرية أفلح لدفنه مع عنصرين آخرين لقيا مصرعهما في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي، هو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي، وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:19 AM

مقتل قيادي ميداني حوثي بارز في معارك شمالي محافظة حجة باليمن

يدعى "حسن الحاتمي" وهو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في أفلح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قٌتل قيادي ميداني بارز من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في المعارك التي تشهدها مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمال غربي اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن القيادي الحوثي في مديرية أفلح، أن المدعو حسن محمد فايد الحاتمي، لقي حتفه، خلال معارك اليومين الماضيين، في محيط مديرية حرض.

ووصلت أمس الأربعاء جثة القيادي الحوثي، إلى مديرية أفلح لدفنه مع عنصرين آخرين لقيا مصرعهما في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصريع حسن الحاتمي، هو شقيق مشرف الميليشيات الانقلابية في مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمي، وكلاهما متورطان في ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

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