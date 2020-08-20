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حكام كأس العالم يديرون قمة الأهلي والهلال مساء اليوم

ومباراة التعاون مع النصر

كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، طاقمًا من أوروجواي، لإدارة

القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بقيادة حكم الساحة أندريس كونها، ويعاونه ريتشارد ترينداد، ونيكولاس تارات، إضافة للحكم الرابع شكري الحنفوس.

ويتولى البرتغالي ميجيل أزميدو مهمة حكم الفيديو ومعه معاون، خلف الشمراني.

كما أسندت إدارة مباراة التعاون مع النصر، لطاقم من الأرجنتين بقيادة نيستور بيتانا، ويعاونه لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو استيفنس، حكما للفيديو، ويعاونه فهد العمري.

لجنة الحكام الأهلي والهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حكام كأس العالم يديرون قمة الأهلي والهلال مساء اليوم
سبق

كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، طاقمًا من أوروجواي، لإدارة

القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بقيادة حكم الساحة أندريس كونها، ويعاونه ريتشارد ترينداد، ونيكولاس تارات، إضافة للحكم الرابع شكري الحنفوس.

ويتولى البرتغالي ميجيل أزميدو مهمة حكم الفيديو ومعه معاون، خلف الشمراني.

كما أسندت إدارة مباراة التعاون مع النصر، لطاقم من الأرجنتين بقيادة نيستور بيتانا، ويعاونه لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو استيفنس، حكما للفيديو، ويعاونه فهد العمري.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
07:14 PM

حكام كأس العالم يديرون قمة الأهلي والهلال مساء اليوم

ومباراة التعاون مع النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، طاقمًا من أوروجواي، لإدارة

القمة المرتقبة بين الأهلي والهلال، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بقيادة حكم الساحة أندريس كونها، ويعاونه ريتشارد ترينداد، ونيكولاس تارات، إضافة للحكم الرابع شكري الحنفوس.

ويتولى البرتغالي ميجيل أزميدو مهمة حكم الفيديو ومعه معاون، خلف الشمراني.

كما أسندت إدارة مباراة التعاون مع النصر، لطاقم من الأرجنتين بقيادة نيستور بيتانا، ويعاونه لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والسعودي محمد الهويش حكمًا رابعًا، والبرتغالي برونو استيفنس، حكما للفيديو، ويعاونه فهد العمري.

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