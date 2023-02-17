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هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً عاجلاً متعلقاً بالحضور الجماهيري بين الشباب والنصر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.

كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.

كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.

الهيئة العامة للرياضة الشباب النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً عاجلاً متعلقاً بالحضور الجماهيري بين الشباب والنصر
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.

كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.

كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
03:43 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:22 PM

هيئة الرياضة تفتح تحقيقاً عاجلاً متعلقاً بالحضور الجماهيري بين الشباب والنصر

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
11
7,665

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر بيان صدر حول ما تم تداوله من أحاديث وتصريحات متعلقة بالحضور الجماهيري لمباراة الشباب والنصر، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في هذا الشأن.

كما أعلنت الهيئة عن استدعائها للرئيس التنفيذي لنادي الشباب للتحقيق حول ما طرحه الأخير من عبارات غير مقبولة على خلفية الحضور الجماهيري في مباراة الشباب والنصر.

كما وعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبصورة عاجلة.

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