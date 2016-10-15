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تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي

شملت عددًا من الأطباق المتنوعة

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.

وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة على حسابه على "تويتر" عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.

وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الرياض خادم الحرمين الشريفين الرئيس الروسي فلادمير بوتين بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي
سبق

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.

وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة على حسابه على "تويتر" عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.

وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
11:57 PM

تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي

شملت عددًا من الأطباق المتنوعة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
16,374

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مأدبة غداء تكريمًا لفخامة رئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.

وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة على حسابه على "تويتر" عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.

وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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