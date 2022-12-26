مصادرة وإتلاف 7 كيلو "شمة" و"نشوق" بموسم‎‎ جازان

كثّفت بلدية مركز الموسم بالحد الجنوبي، الجولات الرقابية التي تقوم بها ممثلة بقسم الرقابة الصحية.
وقامت البلدية، صباح اليوم، بمصادرة وإتلاف 7 كيلو من مواد التبغ (الشمة) و(النشوق).
وقالت إنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
كثّفت بلدية مركز الموسم بالحد الجنوبي، الجولات الرقابية التي تقوم بها ممثلة بقسم الرقابة الصحية.
وقامت البلدية، صباح اليوم، بمصادرة وإتلاف 7 كيلو من مواد التبغ (الشمة) و(النشوق).
وقالت إنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
كثّفت بلدية مركز الموسم بالحد الجنوبي، الجولات الرقابية التي تقوم بها ممثلة بقسم الرقابة الصحية.
وقامت البلدية، صباح اليوم، بمصادرة وإتلاف 7 كيلو من مواد التبغ (الشمة) و(النشوق).
وقالت إنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
كثّفت بلدية مركز الموسم بالحد الجنوبي، الجولات الرقابية التي تقوم بها ممثلة بقسم الرقابة الصحية.
وقامت البلدية، صباح اليوم، بمصادرة وإتلاف 7 كيلو من مواد التبغ (الشمة) و(النشوق).
وقالت إنه تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.