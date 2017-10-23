التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة

أعلنت قيادة التحالف عن تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.
وقالت: نفّذنا عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة.
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.
وقالت: نفّذنا عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.
وقالت: نفّذنا عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة.
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.
وقالت: نفّذنا عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة.