النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسماعيل صبري" رئيساً جديداً للوزراء في ماليزيا

سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت

أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.

وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"إسماعيل صبري" رئيساً جديداً للوزراء في ماليزيا
سبق

أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.

وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:03 PM

"إسماعيل صبري" رئيساً جديداً للوزراء في ماليزيا

سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,281

أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.

وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,476

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة