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"السعودية للكهرباء": 6 خطوات للتسجيل في "حسابي"

خدمة سهلة وميسرة لا تحتاج سوى لدقائق معدودة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عملية التسجيل في خدمة "حسابي" سهلة وميسرة، ولا تحتاج سوى لدقائق معدودة عن طريق موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة مكتب خدمة المشتركين.

وقالت الشركة: التسجيل في خدمة "حسابي" يتطلب أن يكون المشترك قد سجّل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في خدمة "حسابي" مباشرة من خلال ست خطوات بسيطة، وتتمثل الخطوة الأولى في "تعريف الحساب" من خلال الضغط على عرف الآن، ثم الخطوة الثانية اختيار "مالك أو مستأجر" لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب.

وأضافت: بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في "تحديد عنوان العداد" وفق خيارات البحث المتاحة، أما الخطوة الرابعة فهي إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد، ثم الخطوة الخامسة وتتمثل في تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار وحالة الاستفادة منه والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة وهي اكتمال عملية تعريف الحساب.

يُذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة، تكون من خلال خطوات تبدأ بتحديد نوع المشترك "أفراد أو أعمال" ثم تحديد نوع الهوية "هوية وطنية أو هوية مقيم"، ثم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة "تفعيل الحساب"، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": 6 خطوات للتسجيل في "حسابي"
سبق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عملية التسجيل في خدمة "حسابي" سهلة وميسرة، ولا تحتاج سوى لدقائق معدودة عن طريق موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة مكتب خدمة المشتركين.

وقالت الشركة: التسجيل في خدمة "حسابي" يتطلب أن يكون المشترك قد سجّل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في خدمة "حسابي" مباشرة من خلال ست خطوات بسيطة، وتتمثل الخطوة الأولى في "تعريف الحساب" من خلال الضغط على عرف الآن، ثم الخطوة الثانية اختيار "مالك أو مستأجر" لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب.

وأضافت: بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في "تحديد عنوان العداد" وفق خيارات البحث المتاحة، أما الخطوة الرابعة فهي إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد، ثم الخطوة الخامسة وتتمثل في تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار وحالة الاستفادة منه والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة وهي اكتمال عملية تعريف الحساب.

يُذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة، تكون من خلال خطوات تبدأ بتحديد نوع المشترك "أفراد أو أعمال" ثم تحديد نوع الهوية "هوية وطنية أو هوية مقيم"، ثم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة "تفعيل الحساب"، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
06:15 PM

"السعودية للكهرباء": 6 خطوات للتسجيل في "حسابي"

خدمة سهلة وميسرة لا تحتاج سوى لدقائق معدودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عملية التسجيل في خدمة "حسابي" سهلة وميسرة، ولا تحتاج سوى لدقائق معدودة عن طريق موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة مكتب خدمة المشتركين.

وقالت الشركة: التسجيل في خدمة "حسابي" يتطلب أن يكون المشترك قد سجّل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في خدمة "حسابي" مباشرة من خلال ست خطوات بسيطة، وتتمثل الخطوة الأولى في "تعريف الحساب" من خلال الضغط على عرف الآن، ثم الخطوة الثانية اختيار "مالك أو مستأجر" لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب.

وأضافت: بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في "تحديد عنوان العداد" وفق خيارات البحث المتاحة، أما الخطوة الرابعة فهي إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد، ثم الخطوة الخامسة وتتمثل في تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار وحالة الاستفادة منه والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة وهي اكتمال عملية تعريف الحساب.

يُذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة، تكون من خلال خطوات تبدأ بتحديد نوع المشترك "أفراد أو أعمال" ثم تحديد نوع الهوية "هوية وطنية أو هوية مقيم"، ثم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة "تفعيل الحساب"، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

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