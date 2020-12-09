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رغم معارضة "ترامب".. الكونغرس يصادق بأغلبية ساحقة على ميزانية الدفاع

يسمح بتوسيع العقوبات ضد مشروعَي ضخ الغاز الروسي وصفقة إس 400 التركية

رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن مجلس النواب "الكونغرس"، صادق بأغلبية ساحقة، على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.

وصوّت 335 نائباً لمصلحة المشروع مقابل 78 صوّتوا ضده.

وكان ترامب قد هدّد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها، أنه يتضمن بنداً حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

وعارض ترامب مشروع الميزانية وفق "سبوتنيك عربي"، لأنه لا يلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشرها مستخدمو الإنترنت على منصاتها.

ويضم مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، إضافة إلى عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة، و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

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رغم معارضة "ترامب".. الكونغرس يصادق بأغلبية ساحقة على ميزانية الدفاع
سبق

رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن مجلس النواب "الكونغرس"، صادق بأغلبية ساحقة، على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.

وصوّت 335 نائباً لمصلحة المشروع مقابل 78 صوّتوا ضده.

وكان ترامب قد هدّد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها، أنه يتضمن بنداً حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

وعارض ترامب مشروع الميزانية وفق "سبوتنيك عربي"، لأنه لا يلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشرها مستخدمو الإنترنت على منصاتها.

ويضم مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، إضافة إلى عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة، و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
11:12 AM

رغم معارضة "ترامب".. الكونغرس يصادق بأغلبية ساحقة على ميزانية الدفاع

يسمح بتوسيع العقوبات ضد مشروعَي ضخ الغاز الروسي وصفقة إس 400 التركية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن مجلس النواب "الكونغرس"، صادق بأغلبية ساحقة، على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.

وصوّت 335 نائباً لمصلحة المشروع مقابل 78 صوّتوا ضده.

وكان ترامب قد هدّد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها، أنه يتضمن بنداً حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

وعارض ترامب مشروع الميزانية وفق "سبوتنيك عربي"، لأنه لا يلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشرها مستخدمو الإنترنت على منصاتها.

ويضم مشروع القانون حول الميزانية الدفاعية توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، والتي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا، إضافة إلى عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة، و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

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