النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأرض تدخل في مخلفات "فيثون".. وتكاثُر الشهب مساء الأربعاء وفَجْر الخميس

السفياني: ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة

أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفضاء أن الأرض ستدخل في مخلفات المذنب الشهير "فيثون"، الذي تم إعادة تصنيفه من كويكب إلى مذنب منقرض، فَقَد قشرته الخارجية؛ إذ كان يعتقد في بداية اكتشافه عام 1983م أنه كويكب، وعندما لاحظ العلماء غزارة مخلفاته المتمثلة في الفتات الصخري الدقيق والغبار، وتناثرها في الفضاء، توصلوا إلى استحالة أن تكون هذه الكمية صادرة عن الكويكبات؛ ما جعلهم يعيدون تصنيفه إلى مذنب، فَقَد غلافه الخارجي.

وأوضح لـ "سبق" المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، أن دخول الأرض أثناء حركتها وسيرها حول الشمس عبر هذه المخلفات يُحدث عاصفة من الشهب، تُعرف بزخات شهب التوأميات، نسبة إلى نقطة إشعاعها وانطلاقها من كوكبة geminids " التوأميات"؛ إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذه العاصفة من الشهب تبلغ ذروتها هذا العام مساء الأربعاء وفجر الخميس 13/ 14 ديسمبر 2017م الموافق 25/ 26 ربيع أول 1439 هـ؛ إذ ستضيء أعداد الشهب والكرات النارية سماء العالم "السعودية والعالم العربي" في مشهد يخطف الأنظار، ومن المتوقع أن يصل معدلات تساقطها لـ120 شهابًا في الساعة.

وقال الفلكي السفياني: تعتبر زخات شهب التوأميات من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنة بالزخات الدورية الأخرى. كما أصبحت مواعيد زخات الشهب محل اهتمام الكثير من الهواة، الذين يحرصون على الخروج بعيدًا عن أضواء المدينة لمشاهدة هذه العروض المذهلة.

وأكد أنه يمكن مشاهدتها من السعودية لهذا العام طوال الليل إلا أن الساعات المتأخرة بعد منتصف الليل وقبل الرابعة فجرًا تكون الأفضل على الإطلاق. كما أنه ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة بعيدًا عن وهج وأضواء المدن؛ حتى يستطيع التمكن من مشاهدة الشهب الخافتة. كما أن غياب القمر وتأخُّر إشراقه يساعدان في الحصول على رؤية جيدة بإذن الله.

وأضاف الفلكي السفياني: من أشهر ما تم توثيقه من مشاهدات الشهب ما حدث في عام 289 هـ في سماء بغداد، الذي فُسِّر بأنه دموع السماء على الخليفة الذي توفي في ذلك اليوم. وفي عام 1832 م شاهد عدد من العمال الذين يعملون في أحد الجسور في فرنسا بعد أن تأخر بهم الوقت بعض الشهب تنهمر من السماء، وبدا المشهد مقبولاً في البداية لكن سرعان ما اشتعلت السماء بكميات هائلة من الشهب؛ ما أدخل الرهبة والخوف في قلوبهم؛ ورجعوا مسرعين إلى قريتهم التي أيضًا وجدوا أن الهلع تمكن من نفوس سكانها؛ إذ لجأ قسم منهم إلى الكنائس معتقدين أنها نهاية العالم.

وبيَّن أن الشهب من آيات الله في الكون، وقد أخبرنا القرآن بأنها رجوم للشياطين. وتعتبر مثل هذه الأحداث الفلكية فرصة للتدبر والتأمل في خلق الكون وما فيه من آيات عظيمة، وأيضًا فرصة لهواة التصوير الفلكي للحصول على صور مميزة لتساقط الشهب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأرض تدخل في مخلفات "فيثون".. وتكاثُر الشهب مساء الأربعاء وفَجْر الخميس
سبق

أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفضاء أن الأرض ستدخل في مخلفات المذنب الشهير "فيثون"، الذي تم إعادة تصنيفه من كويكب إلى مذنب منقرض، فَقَد قشرته الخارجية؛ إذ كان يعتقد في بداية اكتشافه عام 1983م أنه كويكب، وعندما لاحظ العلماء غزارة مخلفاته المتمثلة في الفتات الصخري الدقيق والغبار، وتناثرها في الفضاء، توصلوا إلى استحالة أن تكون هذه الكمية صادرة عن الكويكبات؛ ما جعلهم يعيدون تصنيفه إلى مذنب، فَقَد غلافه الخارجي.

وأوضح لـ "سبق" المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، أن دخول الأرض أثناء حركتها وسيرها حول الشمس عبر هذه المخلفات يُحدث عاصفة من الشهب، تُعرف بزخات شهب التوأميات، نسبة إلى نقطة إشعاعها وانطلاقها من كوكبة geminids " التوأميات"؛ إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذه العاصفة من الشهب تبلغ ذروتها هذا العام مساء الأربعاء وفجر الخميس 13/ 14 ديسمبر 2017م الموافق 25/ 26 ربيع أول 1439 هـ؛ إذ ستضيء أعداد الشهب والكرات النارية سماء العالم "السعودية والعالم العربي" في مشهد يخطف الأنظار، ومن المتوقع أن يصل معدلات تساقطها لـ120 شهابًا في الساعة.

وقال الفلكي السفياني: تعتبر زخات شهب التوأميات من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنة بالزخات الدورية الأخرى. كما أصبحت مواعيد زخات الشهب محل اهتمام الكثير من الهواة، الذين يحرصون على الخروج بعيدًا عن أضواء المدينة لمشاهدة هذه العروض المذهلة.

وأكد أنه يمكن مشاهدتها من السعودية لهذا العام طوال الليل إلا أن الساعات المتأخرة بعد منتصف الليل وقبل الرابعة فجرًا تكون الأفضل على الإطلاق. كما أنه ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة بعيدًا عن وهج وأضواء المدن؛ حتى يستطيع التمكن من مشاهدة الشهب الخافتة. كما أن غياب القمر وتأخُّر إشراقه يساعدان في الحصول على رؤية جيدة بإذن الله.

وأضاف الفلكي السفياني: من أشهر ما تم توثيقه من مشاهدات الشهب ما حدث في عام 289 هـ في سماء بغداد، الذي فُسِّر بأنه دموع السماء على الخليفة الذي توفي في ذلك اليوم. وفي عام 1832 م شاهد عدد من العمال الذين يعملون في أحد الجسور في فرنسا بعد أن تأخر بهم الوقت بعض الشهب تنهمر من السماء، وبدا المشهد مقبولاً في البداية لكن سرعان ما اشتعلت السماء بكميات هائلة من الشهب؛ ما أدخل الرهبة والخوف في قلوبهم؛ ورجعوا مسرعين إلى قريتهم التي أيضًا وجدوا أن الهلع تمكن من نفوس سكانها؛ إذ لجأ قسم منهم إلى الكنائس معتقدين أنها نهاية العالم.

وبيَّن أن الشهب من آيات الله في الكون، وقد أخبرنا القرآن بأنها رجوم للشياطين. وتعتبر مثل هذه الأحداث الفلكية فرصة للتدبر والتأمل في خلق الكون وما فيه من آيات عظيمة، وأيضًا فرصة لهواة التصوير الفلكي للحصول على صور مميزة لتساقط الشهب.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
09:51 PM

الأرض تدخل في مخلفات "فيثون".. وتكاثُر الشهب مساء الأربعاء وفَجْر الخميس

السفياني: ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
13,920

أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفضاء أن الأرض ستدخل في مخلفات المذنب الشهير "فيثون"، الذي تم إعادة تصنيفه من كويكب إلى مذنب منقرض، فَقَد قشرته الخارجية؛ إذ كان يعتقد في بداية اكتشافه عام 1983م أنه كويكب، وعندما لاحظ العلماء غزارة مخلفاته المتمثلة في الفتات الصخري الدقيق والغبار، وتناثرها في الفضاء، توصلوا إلى استحالة أن تكون هذه الكمية صادرة عن الكويكبات؛ ما جعلهم يعيدون تصنيفه إلى مذنب، فَقَد غلافه الخارجي.

وأوضح لـ "سبق" المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، أن دخول الأرض أثناء حركتها وسيرها حول الشمس عبر هذه المخلفات يُحدث عاصفة من الشهب، تُعرف بزخات شهب التوأميات، نسبة إلى نقطة إشعاعها وانطلاقها من كوكبة geminids " التوأميات"؛ إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذه العاصفة من الشهب تبلغ ذروتها هذا العام مساء الأربعاء وفجر الخميس 13/ 14 ديسمبر 2017م الموافق 25/ 26 ربيع أول 1439 هـ؛ إذ ستضيء أعداد الشهب والكرات النارية سماء العالم "السعودية والعالم العربي" في مشهد يخطف الأنظار، ومن المتوقع أن يصل معدلات تساقطها لـ120 شهابًا في الساعة.

وقال الفلكي السفياني: تعتبر زخات شهب التوأميات من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنة بالزخات الدورية الأخرى. كما أصبحت مواعيد زخات الشهب محل اهتمام الكثير من الهواة، الذين يحرصون على الخروج بعيدًا عن أضواء المدينة لمشاهدة هذه العروض المذهلة.

وأكد أنه يمكن مشاهدتها من السعودية لهذا العام طوال الليل إلا أن الساعات المتأخرة بعد منتصف الليل وقبل الرابعة فجرًا تكون الأفضل على الإطلاق. كما أنه ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة بعيدًا عن وهج وأضواء المدن؛ حتى يستطيع التمكن من مشاهدة الشهب الخافتة. كما أن غياب القمر وتأخُّر إشراقه يساعدان في الحصول على رؤية جيدة بإذن الله.

وأضاف الفلكي السفياني: من أشهر ما تم توثيقه من مشاهدات الشهب ما حدث في عام 289 هـ في سماء بغداد، الذي فُسِّر بأنه دموع السماء على الخليفة الذي توفي في ذلك اليوم. وفي عام 1832 م شاهد عدد من العمال الذين يعملون في أحد الجسور في فرنسا بعد أن تأخر بهم الوقت بعض الشهب تنهمر من السماء، وبدا المشهد مقبولاً في البداية لكن سرعان ما اشتعلت السماء بكميات هائلة من الشهب؛ ما أدخل الرهبة والخوف في قلوبهم؛ ورجعوا مسرعين إلى قريتهم التي أيضًا وجدوا أن الهلع تمكن من نفوس سكانها؛ إذ لجأ قسم منهم إلى الكنائس معتقدين أنها نهاية العالم.

وبيَّن أن الشهب من آيات الله في الكون، وقد أخبرنا القرآن بأنها رجوم للشياطين. وتعتبر مثل هذه الأحداث الفلكية فرصة للتدبر والتأمل في خلق الكون وما فيه من آيات عظيمة، وأيضًا فرصة لهواة التصوير الفلكي للحصول على صور مميزة لتساقط الشهب.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة