الأرض تدخل في مخلفات "فيثون".. وتكاثُر الشهب مساء الأربعاء وفَجْر الخميس

السفياني: ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة

أعلنت جمعية آفاق لعلوم الفضاء أن الأرض ستدخل في مخلفات المذنب الشهير "فيثون"، الذي تم إعادة تصنيفه من كويكب إلى مذنب منقرض، فَقَد قشرته الخارجية؛ إذ كان يعتقد في بداية اكتشافه عام 1983م أنه كويكب، وعندما لاحظ العلماء غزارة مخلفاته المتمثلة في الفتات الصخري الدقيق والغبار، وتناثرها في الفضاء، توصلوا إلى استحالة أن تكون هذه الكمية صادرة عن الكويكبات؛ ما جعلهم يعيدون تصنيفه إلى مذنب، فَقَد غلافه الخارجي.

وأوضح لـ "سبق" المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني، أن دخول الأرض أثناء حركتها وسيرها حول الشمس عبر هذه المخلفات يُحدث عاصفة من الشهب، تُعرف بزخات شهب التوأميات، نسبة إلى نقطة إشعاعها وانطلاقها من كوكبة geminids " التوأميات"؛ إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن هذه العاصفة من الشهب تبلغ ذروتها هذا العام مساء الأربعاء وفجر الخميس 13/ 14 ديسمبر 2017م الموافق 25/ 26 ربيع أول 1439 هـ؛ إذ ستضيء أعداد الشهب والكرات النارية سماء العالم "السعودية والعالم العربي" في مشهد يخطف الأنظار، ومن المتوقع أن يصل معدلات تساقطها لـ120 شهابًا في الساعة.

وقال الفلكي السفياني: تعتبر زخات شهب التوأميات من أهم همرات الشهب خلال العام، مقارنة بالزخات الدورية الأخرى. كما أصبحت مواعيد زخات الشهب محل اهتمام الكثير من الهواة، الذين يحرصون على الخروج بعيدًا عن أضواء المدينة لمشاهدة هذه العروض المذهلة.

وأكد أنه يمكن مشاهدتها من السعودية لهذا العام طوال الليل إلا أن الساعات المتأخرة بعد منتصف الليل وقبل الرابعة فجرًا تكون الأفضل على الإطلاق. كما أنه ينبغي لمن يريد مشاهدتها اختيار منطقة مظلمة خارج المدينة بعيدًا عن وهج وأضواء المدن؛ حتى يستطيع التمكن من مشاهدة الشهب الخافتة. كما أن غياب القمر وتأخُّر إشراقه يساعدان في الحصول على رؤية جيدة بإذن الله.

وأضاف الفلكي السفياني: من أشهر ما تم توثيقه من مشاهدات الشهب ما حدث في عام 289 هـ في سماء بغداد، الذي فُسِّر بأنه دموع السماء على الخليفة الذي توفي في ذلك اليوم. وفي عام 1832 م شاهد عدد من العمال الذين يعملون في أحد الجسور في فرنسا بعد أن تأخر بهم الوقت بعض الشهب تنهمر من السماء، وبدا المشهد مقبولاً في البداية لكن سرعان ما اشتعلت السماء بكميات هائلة من الشهب؛ ما أدخل الرهبة والخوف في قلوبهم؛ ورجعوا مسرعين إلى قريتهم التي أيضًا وجدوا أن الهلع تمكن من نفوس سكانها؛ إذ لجأ قسم منهم إلى الكنائس معتقدين أنها نهاية العالم.

وبيَّن أن الشهب من آيات الله في الكون، وقد أخبرنا القرآن بأنها رجوم للشياطين. وتعتبر مثل هذه الأحداث الفلكية فرصة للتدبر والتأمل في خلق الكون وما فيه من آيات عظيمة، وأيضًا فرصة لهواة التصوير الفلكي للحصول على صور مميزة لتساقط الشهب.