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الشرقية.. 9180 جولة رقابية تغلق 16 منشأة وتحرر 481 مخالفة لاحترازات كورونا

أكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9180 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة وتحرير 481 مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا" والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3097 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

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الشرقية.. 9180 جولة رقابية تغلق 16 منشأة وتحرر 481 مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9180 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة وتحرير 481 مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا" والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3097 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:02 PM

الشرقية.. 9180 جولة رقابية تغلق 16 منشأة وتحرر 481 مخالفة لاحترازات كورونا

أكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9180 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة وتحرير 481 مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا" والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3097 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت غير الملتزمة عبر مركز البلاغات؛ لمعالجتها.

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