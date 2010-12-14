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شركة اتحاد عذيب "جو"  تعلن عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية

تحقق أهدافًا عدة.. من بينها فواتير موحدة لجميع خدمات قطاع الأعمال

أعلنت شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية لعملائها في قطاع الأعمال.

جاء هذا التطور بعد حصول الشركة على ترخيص خدمات الحوسبة السحابية "فئة أ" من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية واستراتيجية التحول للشركة، والتي تشمل ضمن محاورها على تطوير البنية التحتية لخدمة العملاء بصورة أفضل و تحسين تجربة العميل، والتنويع في الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية لخدمة عملائها ودعم التحول الرقمي للسوق السعودي متماشياً مع رؤية المملكة 2030، حتى تكون جاهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات القطاعين الخاص و العام.
ويأتي هذا التحرك في سياق دفع الجهود الموجهة لمبادرات التحول الرقمي مما يعزز قدرات الشركة في تمكين الأعمال.

جدير بالذكر أن خدمات الحوسبة السحابية من جو آمنة و سهلة، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات بالمملكة العربية السعودية وأعلى المعايير "شهادات ISO".

وتزامن إطلاق هذه الخدمات مع ما تم الإعلان عنه في السابق بخصوص حصول مركز بيانات "جو" على شهادة Tier-3 العالمية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة البنية التحتية للشبكة، الأمر الذي يبرهن على حرص الشركة على الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول؛ لجعل "جو" الشريك المناسب لجميع حلول الاتصالات وتقنية المعلومات للأعمال.

وتعتبر خدمات جو للحوسبة السحابية هي الخيار الأمثل لإدارة أعمالك دون تدخل بشري لأسباب عديدة من بينها، توفير آلية تسعير تنافسية بحسب متطلبات العميل، توفير باقات متنوعة سنوية و شهرية أو حتى من خلال الدفع عند الطلب، وإتاحة فواتير موحدة لجميع خدمات قطاع الأعمال .

وتستهدف هذه الخدمة جميع القطاعات بمختلف مجالاتها لدعمهم في طور التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة يحيى آل منصور: إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من الخدمات التي سيتم إطلاقها قريبًا، حيث تساهم في دعم البنية التحتية الرقمية بالمملكة مما يجعل الشركة خيارًا مهمًا للقطاعات التي تسعى للاستفادة من التقنيات والحلول التي توفرها الحوسبة السحابية، خصوصاً أن الأمن الرقمي والنسخ الاحتياطي للبيانات يُحفز الطلب على حلول الحوسبة السحابية المتطورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة اتحاد عذيب "جو"  تعلن عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية
سبق

أعلنت شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية لعملائها في قطاع الأعمال.

جاء هذا التطور بعد حصول الشركة على ترخيص خدمات الحوسبة السحابية "فئة أ" من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية واستراتيجية التحول للشركة، والتي تشمل ضمن محاورها على تطوير البنية التحتية لخدمة العملاء بصورة أفضل و تحسين تجربة العميل، والتنويع في الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية لخدمة عملائها ودعم التحول الرقمي للسوق السعودي متماشياً مع رؤية المملكة 2030، حتى تكون جاهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات القطاعين الخاص و العام.
ويأتي هذا التحرك في سياق دفع الجهود الموجهة لمبادرات التحول الرقمي مما يعزز قدرات الشركة في تمكين الأعمال.

جدير بالذكر أن خدمات الحوسبة السحابية من جو آمنة و سهلة، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات بالمملكة العربية السعودية وأعلى المعايير "شهادات ISO".

وتزامن إطلاق هذه الخدمات مع ما تم الإعلان عنه في السابق بخصوص حصول مركز بيانات "جو" على شهادة Tier-3 العالمية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة البنية التحتية للشبكة، الأمر الذي يبرهن على حرص الشركة على الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول؛ لجعل "جو" الشريك المناسب لجميع حلول الاتصالات وتقنية المعلومات للأعمال.

وتعتبر خدمات جو للحوسبة السحابية هي الخيار الأمثل لإدارة أعمالك دون تدخل بشري لأسباب عديدة من بينها، توفير آلية تسعير تنافسية بحسب متطلبات العميل، توفير باقات متنوعة سنوية و شهرية أو حتى من خلال الدفع عند الطلب، وإتاحة فواتير موحدة لجميع خدمات قطاع الأعمال .

وتستهدف هذه الخدمة جميع القطاعات بمختلف مجالاتها لدعمهم في طور التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة يحيى آل منصور: إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من الخدمات التي سيتم إطلاقها قريبًا، حيث تساهم في دعم البنية التحتية الرقمية بالمملكة مما يجعل الشركة خيارًا مهمًا للقطاعات التي تسعى للاستفادة من التقنيات والحلول التي توفرها الحوسبة السحابية، خصوصاً أن الأمن الرقمي والنسخ الاحتياطي للبيانات يُحفز الطلب على حلول الحوسبة السحابية المتطورة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
04:37 PM

شركة اتحاد عذيب "جو"  تعلن عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية

تحقق أهدافًا عدة.. من بينها فواتير موحدة لجميع خدمات قطاع الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات عن إطلاق خدمات الحوسبة السحابية لعملائها في قطاع الأعمال.

جاء هذا التطور بعد حصول الشركة على ترخيص خدمات الحوسبة السحابية "فئة أ" من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية واستراتيجية التحول للشركة، والتي تشمل ضمن محاورها على تطوير البنية التحتية لخدمة العملاء بصورة أفضل و تحسين تجربة العميل، والتنويع في الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية لخدمة عملائها ودعم التحول الرقمي للسوق السعودي متماشياً مع رؤية المملكة 2030، حتى تكون جاهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات القطاعين الخاص و العام.
ويأتي هذا التحرك في سياق دفع الجهود الموجهة لمبادرات التحول الرقمي مما يعزز قدرات الشركة في تمكين الأعمال.

جدير بالذكر أن خدمات الحوسبة السحابية من جو آمنة و سهلة، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات بالمملكة العربية السعودية وأعلى المعايير "شهادات ISO".

وتزامن إطلاق هذه الخدمات مع ما تم الإعلان عنه في السابق بخصوص حصول مركز بيانات "جو" على شهادة Tier-3 العالمية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة البنية التحتية للشبكة، الأمر الذي يبرهن على حرص الشركة على الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول؛ لجعل "جو" الشريك المناسب لجميع حلول الاتصالات وتقنية المعلومات للأعمال.

وتعتبر خدمات جو للحوسبة السحابية هي الخيار الأمثل لإدارة أعمالك دون تدخل بشري لأسباب عديدة من بينها، توفير آلية تسعير تنافسية بحسب متطلبات العميل، توفير باقات متنوعة سنوية و شهرية أو حتى من خلال الدفع عند الطلب، وإتاحة فواتير موحدة لجميع خدمات قطاع الأعمال .

وتستهدف هذه الخدمة جميع القطاعات بمختلف مجالاتها لدعمهم في طور التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة يحيى آل منصور: إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من الخدمات التي سيتم إطلاقها قريبًا، حيث تساهم في دعم البنية التحتية الرقمية بالمملكة مما يجعل الشركة خيارًا مهمًا للقطاعات التي تسعى للاستفادة من التقنيات والحلول التي توفرها الحوسبة السحابية، خصوصاً أن الأمن الرقمي والنسخ الاحتياطي للبيانات يُحفز الطلب على حلول الحوسبة السحابية المتطورة.

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