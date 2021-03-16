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إغلاق منافذ بيع مياه زمزم بمكة حتى إشعار آخر

وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية من "كورونا"

أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.


وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقراً له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).

فيروس كورونا الجديد زمزم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق منافذ بيع مياه زمزم بمكة حتى إشعار آخر
سبق

أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.


وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقراً له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
05:21 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:49 PM

إغلاق منافذ بيع مياه زمزم بمكة حتى إشعار آخر

وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية من "كورونا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
2,357

أعلن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.


وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقراً له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس ‎#كورونا_الجديد (COVID-19).

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