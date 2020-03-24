النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. الفلبين تسجل أكبر زيادة يومية وتسجل 90 شخصاً جديداً

سلطنة عُمان تعلق رحلات الطيران الداخلية والدولية لاحتواء الفيروس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أكبر زيادة يومية ترصدها البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 552 حالة.

وذكرت ماريا روزاريو فيرجيير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 35 شخصاً حتى الآن بعد وفاة شخصين آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس، باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس "كورونا" الجديد، وفقاً لـ"رويترز".

وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة، فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. الفلبين تسجل أكبر زيادة يومية وتسجل 90 شخصاً جديداً
سبق

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أكبر زيادة يومية ترصدها البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 552 حالة.

وذكرت ماريا روزاريو فيرجيير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 35 شخصاً حتى الآن بعد وفاة شخصين آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس، باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس "كورونا" الجديد، وفقاً لـ"رويترز".

وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة، فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
05:32 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:15 PM

كورونا.. الفلبين تسجل أكبر زيادة يومية وتسجل 90 شخصاً جديداً

سلطنة عُمان تعلق رحلات الطيران الداخلية والدولية لاحتواء الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,009

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أكبر زيادة يومية ترصدها البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 552 حالة.

وذكرت ماريا روزاريو فيرجيير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 35 شخصاً حتى الآن بعد وفاة شخصين آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس، باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس "كورونا" الجديد، وفقاً لـ"رويترز".

وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة، فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,050
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,588

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة