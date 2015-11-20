النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تتعاقد مع 3 شركات لتطوير أنظمة دفاع تتصدى للصواريخ فوق الصوتية

تتجاوز قيمة العقود أكثر من 60 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن المجموعات الدفاعية الأمريكية العملاقة "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان"، ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح "البنتاغون"، أن العقود الثلاثة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ستين مليون دولار جرى توقيعها لتطوير صواريخ اعتراضية.

ويمكن لهذه الصواريخ فوق الصوتية أن تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت، أي بسرعة "ماخ 5"، وهي أكثر قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية، ويمكن أن تعمل على ارتفاع منخفض مما يجعل رصدها أصعب.

واختبرت الولايات المتحدة بنجاح تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية التي تستخدمها روسيا والصين في أكتوبر الماضي.

واختبرت الصين مؤخرًا صاروخًا فوق صوتي بشحنة نووية يصعب التصدي له.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تتعاقد مع 3 شركات لتطوير أنظمة دفاع تتصدى للصواريخ فوق الصوتية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن المجموعات الدفاعية الأمريكية العملاقة "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان"، ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح "البنتاغون"، أن العقود الثلاثة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ستين مليون دولار جرى توقيعها لتطوير صواريخ اعتراضية.

ويمكن لهذه الصواريخ فوق الصوتية أن تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت، أي بسرعة "ماخ 5"، وهي أكثر قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية، ويمكن أن تعمل على ارتفاع منخفض مما يجعل رصدها أصعب.

واختبرت الولايات المتحدة بنجاح تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية التي تستخدمها روسيا والصين في أكتوبر الماضي.

واختبرت الصين مؤخرًا صاروخًا فوق صوتي بشحنة نووية يصعب التصدي له.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:14 PM

أمريكا تتعاقد مع 3 شركات لتطوير أنظمة دفاع تتصدى للصواريخ فوق الصوتية

تتجاوز قيمة العقود أكثر من 60 مليون دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
77

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن المجموعات الدفاعية الأمريكية العملاقة "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان"، ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح "البنتاغون"، أن العقود الثلاثة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ستين مليون دولار جرى توقيعها لتطوير صواريخ اعتراضية.

ويمكن لهذه الصواريخ فوق الصوتية أن تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت، أي بسرعة "ماخ 5"، وهي أكثر قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية، ويمكن أن تعمل على ارتفاع منخفض مما يجعل رصدها أصعب.

واختبرت الولايات المتحدة بنجاح تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية التي تستخدمها روسيا والصين في أكتوبر الماضي.

واختبرت الصين مؤخرًا صاروخًا فوق صوتي بشحنة نووية يصعب التصدي له.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,669
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,239
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة