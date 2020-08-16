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اليوم.. انتظام أكثر من 30 ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية بالرياض

وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

انتظم اليوم الأحد، أكثر من ثلاثين ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مثمناً عطاءهم وجهودهم، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس.

وأشاد الوهيبي، بالدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

وتفقدت مديرة الإشراف التربوي في "تعليم الرياض" نجلاء النفيعي، عدداً من مدارس البنات، والتقت قائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس.

وأشارت النفيعي، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.

وكانت "تعليم الرياض" قد أكملت تجهيزاتها لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس من خلال اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض التي تابعت مدى اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال منسوبيها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشرفت على أعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس بشكل كامل.

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقاً لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، تحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.

وسيكون عمل إداريي المدارس في تسلم وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. انتظام أكثر من 30 ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية بالرياض
سبق

انتظم اليوم الأحد، أكثر من ثلاثين ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مثمناً عطاءهم وجهودهم، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس.

وأشاد الوهيبي، بالدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

وتفقدت مديرة الإشراف التربوي في "تعليم الرياض" نجلاء النفيعي، عدداً من مدارس البنات، والتقت قائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس.

وأشارت النفيعي، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.

وكانت "تعليم الرياض" قد أكملت تجهيزاتها لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس من خلال اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض التي تابعت مدى اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال منسوبيها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشرفت على أعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس بشكل كامل.

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقاً لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، تحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.

وسيكون عمل إداريي المدارس في تسلم وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
01:55 PM

اليوم.. انتظام أكثر من 30 ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية بالرياض

وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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انتظم اليوم الأحد، أكثر من ثلاثين ألفاً من منسوبي الهيئتين التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مثمناً عطاءهم وجهودهم، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس.

وأشاد الوهيبي، بالدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

وتفقدت مديرة الإشراف التربوي في "تعليم الرياض" نجلاء النفيعي، عدداً من مدارس البنات، والتقت قائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس.

وأشارت النفيعي، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس.

وكانت "تعليم الرياض" قد أكملت تجهيزاتها لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس من خلال اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض التي تابعت مدى اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال منسوبيها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشرفت على أعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس بشكل كامل.

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقاً لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، تحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.

وسيكون عمل إداريي المدارس في تسلم وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة.

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