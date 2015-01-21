إتلاف مصنع للخمور بالرياض بعد التنسيق بين الهيئة وشرطة المنطقة

تديره مجموعة من العمالة الوافدة ويقيمون بصورة غير نظامية

تمكَّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة، ويقيمون بصورة غير نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن الهيئة بمدينة الرياض تلقت بلاغًا عن موقع المصنع، وتم إحالته لأحد المراكز حسب الاختصاص المكاني، وقام بالتنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطه.

وأضاف السبر بأنه وُجد بداخل المصنع أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور جاهزة للترويج، تم إتلافها.