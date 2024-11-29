بمشاركة "أبي أحمد".. الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة تشيفرا

بعد احتدام القتال ضد متمردي "تيغراي" الذي أدى لمقتل آلاف المدنيين

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الأحد، إن الجيش الإثيوبي سيطر على مدينة تشيفرا في إقليم عفر، في أول منطقة يستعيد السيطرة عليها من متمردي قوات تيغراي منذ ظهور رئيس الوزراء أبي أحمد على جبهة القتال قبل يومين، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد استولت على تشيفرا، التي تقع على الحدود بين إقليمي عفر في شمال البلاد وأمهرة، بعد احتدام القتال الشهر الماضي بين القوات الإثيوبية وقوات موالية للجبهة.

وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية في حسابها على تويتر: "قوات الدفاع الإثيوبية وقوات عفر الخاصة سيطرتا على تشيفرا".

ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل، فيما لم يتسن لرويترز التحقق من التقرير من مصدر مستقل.

ولم يرد أي من ليجيسي تولو، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ولاجيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على الفور على طلبين للتعليق.

وتقع تشيفرا غربي بلدة ميللي، التي تحاول قوات تيغراي الاستيلاء عليها منذ أسابيع لأنها تقع على الطريق السريع الذي يربط بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، الرئيس في منطقة القرن الإفريقي.

وذكرت محطة فانا التلفزيونية التابعة للدولة يوم الجمعة أن أبي أحمد توجّه إلى خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي، في منطقة عفر شمال شرق البلاد.

وقال أبي في تصريحات بُثت يوم الجمعة: "معنويات الجيش مرتفعة للغاية"، وتعهد بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر "اليوم".

وقُتل ألوف المدنيين بينما شُرد ملايين بسبب القتال منذ اندلاع الحرب في تيغراي في نوفمبر الماضي.

