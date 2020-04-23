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خادم الحرمين يوافق على زيادة مخصص مشروع تفطير الصائمين في 18 دولة إلى 5 ملايين ريال

تنفذه "الشؤون الإسلامية" لتفطير مليون صائم.. أنهت الاستعدادات عبر الملحقيات الدينية بالسفارات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، وقال : "إن هذا المشروع المبارك يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم".


وأكد أن الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ (18) دولة عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.


وسأل الوزير المولى -عزوجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهر رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوافق على زيادة مخصص مشروع تفطير الصائمين في 18 دولة إلى 5 ملايين ريال
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، وقال : "إن هذا المشروع المبارك يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم".


وأكد أن الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ (18) دولة عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.


وسأل الوزير المولى -عزوجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:51 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:59 AM

خادم الحرمين يوافق على زيادة مخصص مشروع تفطير الصائمين في 18 دولة إلى 5 ملايين ريال

تنفذه "الشؤون الإسلامية" لتفطير مليون صائم.. أنهت الاستعدادات عبر الملحقيات الدينية بالسفارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، وقال : "إن هذا المشروع المبارك يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم".


وأكد أن الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ (18) دولة عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم، مبيناً أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.


وسأل الوزير المولى -عزوجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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