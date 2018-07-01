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"الفيصل" يوجّه بتوفير الإمكانات لتخصيص موقع لإنشاء حلبة سباق سيارات

بالطائف الجديد.. اطلع على آخر الاستعدادات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتوفير كل الإمكانات لتخصيص موقع في الطائف الجديد؛ دعماً لتوجيه الهيئة العامة للرياض نحو إنشاء حلبة لسباقات السيارات.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
واطلع الأمير على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف مطلع الشهر المقبل.
كما استعرض مشاريع هيئة الرياضة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

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"الفيصل" يوجّه بتوفير الإمكانات لتخصيص موقع لإنشاء حلبة سباق سيارات
سبق

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتوفير كل الإمكانات لتخصيص موقع في الطائف الجديد؛ دعماً لتوجيه الهيئة العامة للرياض نحو إنشاء حلبة لسباقات السيارات.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
واطلع الأمير على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف مطلع الشهر المقبل.
كما استعرض مشاريع هيئة الرياضة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:46 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:09 AM

"الفيصل" يوجّه بتوفير الإمكانات لتخصيص موقع لإنشاء حلبة سباق سيارات

بالطائف الجديد.. اطلع على آخر الاستعدادات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
7,741

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتوفير كل الإمكانات لتخصيص موقع في الطائف الجديد؛ دعماً لتوجيه الهيئة العامة للرياض نحو إنشاء حلبة لسباقات السيارات.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
واطلع الأمير على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف مطلع الشهر المقبل.
كما استعرض مشاريع هيئة الرياضة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

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