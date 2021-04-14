سلطنة عُمان تسجّل 86 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.