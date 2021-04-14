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سلطنة عُمان تسجّل 86 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي ارتفع لـ 813 حالة والوفيات 4 حالات

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.

وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجّل 86 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.

وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:53 AM

سلطنة عُمان تسجّل 86 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي ارتفع لـ 813 حالة والوفيات 4 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.

وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

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