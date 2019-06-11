النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان.. "قوى الحرية والتغيير" يوقف العصيان المدني اليوم

اتفق على تسمية رئيس للوزراء

نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).

وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض.

وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة.

ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان.. "قوى الحرية والتغيير" يوقف العصيان المدني اليوم
سبق

نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).

وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض.

وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة.

ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:56 PM

السودان.. "قوى الحرية والتغيير" يوقف العصيان المدني اليوم

اتفق على تسمية رئيس للوزراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
396

نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).

وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.

وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض.

وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة.

ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,389
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,393
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,181

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة