نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء). وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية. وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض. وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة. ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

السودان.. "قوى الحرية والتغيير" يوقف العصيان المدني اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-11 نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).



وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.



وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض.



وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة.



ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.



وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 05:56 PM

السودان.. "قوى الحرية والتغيير" يوقف العصيان المدني اليوم اتفق على تسمية رئيس للوزراء





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نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).



وذكر المصدر أن موافقة "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.



وأضاف أن الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض.



وأفاد المصدر بأن "قوى الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل؛ ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة.



ونفى تمامًا توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقًا للمقترح الإثيوبي، الذي اقترح مجلسًا سياديًّا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.



وقال: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة؛ لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".