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"التعليم" تدعو لشغل وظائفها لاختيار الاحتياج المتفق مع المؤهل

"العصيمي": تجنّبوا أوقات الذروة ولا توجد أفضلية أو فرق للتقديم المبكر

دعت وزارة التعليم المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عند إدخال الرغبات المكانية، لاختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهل المتقدم، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة مبارك العصيمي، الذي أشار إلى أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

وأكد "العصيمي" أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً، مهيباً بالمتقدمين لتجنّب أوقات الذروة، وأنه توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.

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"التعليم" تدعو لشغل وظائفها لاختيار الاحتياج المتفق مع المؤهل
سبق

دعت وزارة التعليم المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عند إدخال الرغبات المكانية، لاختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهل المتقدم، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة مبارك العصيمي، الذي أشار إلى أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

وأكد "العصيمي" أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً، مهيباً بالمتقدمين لتجنّب أوقات الذروة، وأنه توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
08:13 PM

"التعليم" تدعو لشغل وظائفها لاختيار الاحتياج المتفق مع المؤهل

"العصيمي": تجنّبوا أوقات الذروة ولا توجد أفضلية أو فرق للتقديم المبكر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
4,358

دعت وزارة التعليم المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عند إدخال الرغبات المكانية، لاختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهل المتقدم، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة مبارك العصيمي، الذي أشار إلى أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

وأكد "العصيمي" أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً، مهيباً بالمتقدمين لتجنّب أوقات الذروة، وأنه توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.

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