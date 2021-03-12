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450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة

رش المعطر 1143 بالروضة الشريفة و6600 بممر باب السلام

منذ أن منّ الله علينا بفتح باب الزيارة لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد جائحة كورونا, حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

وكثفت الوكالة أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي ومرافقه، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي.

كما أن إدارة السجاد تقوم على مدار الساعة بتعقيم وتعطير السجاد في الروضة الشريفة وممر باب السلام.

450 سجادة جديدة
وإيماناً بدورها الهام لتهيئة المسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين والمصلين, حيث عملت إدارة السجاد خلال الثلاث أشهر الماضية على تغيير السجاد 450 سجادة في الحرم القديم, كما يتم تبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام.

كمية المعقم المستخدم للسجاد
وحرصاً على سلامة الزوار والمصلين، عملت إدارة السجاد على تعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام، وكانت كمية المعقم باللتر في الروضة الشريفة 19930، وفي ممر باب السلام 3453.

كما تم رش المعطر 1143 مرة في الروضة الشريفة و6600 مرة في ممر باب السلام.

علامة التباعد على السجاد
وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد، حيث تم وضع علامات التباعد على السجاد، والتي كان عددها 300 علامة في الروضة الشريفة وفي ممر باب السلام.

ويأتي ذلك ضمن حرص الإدارة على تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية, والعمل على تطوير خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات، وتقديمها لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما تعمل الإدارة على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه، والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته، والتي تأتي تحقيقاً ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة
سبق

منذ أن منّ الله علينا بفتح باب الزيارة لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد جائحة كورونا, حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

وكثفت الوكالة أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي ومرافقه، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي.

كما أن إدارة السجاد تقوم على مدار الساعة بتعقيم وتعطير السجاد في الروضة الشريفة وممر باب السلام.

450 سجادة جديدة
وإيماناً بدورها الهام لتهيئة المسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين والمصلين, حيث عملت إدارة السجاد خلال الثلاث أشهر الماضية على تغيير السجاد 450 سجادة في الحرم القديم, كما يتم تبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام.

كمية المعقم المستخدم للسجاد
وحرصاً على سلامة الزوار والمصلين، عملت إدارة السجاد على تعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام، وكانت كمية المعقم باللتر في الروضة الشريفة 19930، وفي ممر باب السلام 3453.

كما تم رش المعطر 1143 مرة في الروضة الشريفة و6600 مرة في ممر باب السلام.

علامة التباعد على السجاد
وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد، حيث تم وضع علامات التباعد على السجاد، والتي كان عددها 300 علامة في الروضة الشريفة وفي ممر باب السلام.

ويأتي ذلك ضمن حرص الإدارة على تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية, والعمل على تطوير خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات، وتقديمها لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما تعمل الإدارة على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه، والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته، والتي تأتي تحقيقاً ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
12:35 AM

450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة

رش المعطر 1143 بالروضة الشريفة و6600 بممر باب السلام

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يوسف سفر - الرياض
0
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منذ أن منّ الله علينا بفتح باب الزيارة لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد جائحة كورونا, حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إداراتها المختلفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

وكثفت الوكالة أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي ومرافقه، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لضمان سلامة قاصدي المسجد النبوي.

كما أن إدارة السجاد تقوم على مدار الساعة بتعقيم وتعطير السجاد في الروضة الشريفة وممر باب السلام.

450 سجادة جديدة
وإيماناً بدورها الهام لتهيئة المسجد النبوي، ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين والمصلين, حيث عملت إدارة السجاد خلال الثلاث أشهر الماضية على تغيير السجاد 450 سجادة في الحرم القديم, كما يتم تبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام.

كمية المعقم المستخدم للسجاد
وحرصاً على سلامة الزوار والمصلين، عملت إدارة السجاد على تعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام، وكانت كمية المعقم باللتر في الروضة الشريفة 19930، وفي ممر باب السلام 3453.

كما تم رش المعطر 1143 مرة في الروضة الشريفة و6600 مرة في ممر باب السلام.

علامة التباعد على السجاد
وعملت إدارة السجاد على تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد، حيث تم وضع علامات التباعد على السجاد، والتي كان عددها 300 علامة في الروضة الشريفة وفي ممر باب السلام.

ويأتي ذلك ضمن حرص الإدارة على تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية, والعمل على تطوير خدماتها، والسعي إلى تسهيل الخدمات، وتقديمها لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

كما تعمل الإدارة على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه، والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته، والتي تأتي تحقيقاً ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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