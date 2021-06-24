جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأوضح في بيان اليوم بمناسبة انتهاء زيارته إلى طهران أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات. كما أكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.

مسؤول بريطاني: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات على ناقلات خليج عمان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-24 جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.



وأوضح في بيان اليوم بمناسبة انتهاء زيارته إلى طهران أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات.



كما أكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 06:41 PM

مسؤول بريطاني: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات على ناقلات خليج عمان أكد على ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات





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جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.



وأوضح في بيان اليوم بمناسبة انتهاء زيارته إلى طهران أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات.



كما أكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين لإيجاد حلول دبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.