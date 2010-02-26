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خادم الحرمين يستقبل وزير الدولة ورئيس أركان الدفاع البريطانيين

تبادل معهما الأحاديث حول العلاقات الثنائية واستعرضوا مستجدات الأحداث

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيوارت بيتش.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون كوليس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل وزير الدولة ورئيس أركان الدفاع البريطانيين
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيوارت بيتش.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون كوليس.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:26 PM

خادم الحرمين يستقبل وزير الدولة ورئيس أركان الدفاع البريطانيين

تبادل معهما الأحاديث حول العلاقات الثنائية واستعرضوا مستجدات الأحداث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيوارت بيتش.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون كوليس.

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