النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواطن يرفض تسلُّم جائزة "مسابقة الاتصالات" بقيمة 135 ألف ريال.. تعرَّف على السبب

"غرفة الرياض" لجأت إلى شرطة المنطقة لإقناعه بمصداقية خبر فوزه

استعانت غرفة الرياض بالشرطة لإقناع أحد الفائزين بمسابقة، تقدر قيمة إحدى جوائزها بمبلغ 135 ألف ريال، كانت ضمن جوائز شركة الاتصالات السعودية.

وبدأت القصة عندما تواصلت الشركة مع المواطن الفائز من محافظة بيشة، وذلك بإشراف وحضور مباشر من قِبل ممثل غرفة الرياض، ولم يصدق المواطن الخبر، وفشلت كل المحاولات في إقناعه، فيما حاولت غرفة الرياض - باعتبار أنها الجهة الرسمية المشرفة على المسابقات داخل منطقة الرياض - التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض وعدم تصديقه خبر فوزه.

وأصرت الغرفة على عدم إعادة السحب على الجائزة لاختيار فائز آخر؛ إذ رأت أن الفائز أحق بها، ويجب إقناعه؛ لتبدأ الغرفة بالتواصل مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض؛ لعل في اتصال الشرطة ما يعطي مصداقية لدى المواطن الفائز.

وتفاعلت الشرطة مع طلب الغرفة، وتواصلت مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته. وتسلم الفائز جائزته بحضور مسؤولي الغرفة وشركة الاتصالات السعودية.

وأكدت الغرفة ضرورة مراعاة جمهور المشاركين بالمسابقات جانب التحقق من المسابقات التي يتم الترخيص لها من قِبل الغرفة وفق شروط محددة، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المسابقات المرخصة من خلال زيارة موقع الغرفة الرسمي على الرابط: chamber.sa/ChamberServices/InquiryServices/Competitions

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطن يرفض تسلُّم جائزة "مسابقة الاتصالات" بقيمة 135 ألف ريال.. تعرَّف على السبب
سبق

استعانت غرفة الرياض بالشرطة لإقناع أحد الفائزين بمسابقة، تقدر قيمة إحدى جوائزها بمبلغ 135 ألف ريال، كانت ضمن جوائز شركة الاتصالات السعودية.

وبدأت القصة عندما تواصلت الشركة مع المواطن الفائز من محافظة بيشة، وذلك بإشراف وحضور مباشر من قِبل ممثل غرفة الرياض، ولم يصدق المواطن الخبر، وفشلت كل المحاولات في إقناعه، فيما حاولت غرفة الرياض - باعتبار أنها الجهة الرسمية المشرفة على المسابقات داخل منطقة الرياض - التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض وعدم تصديقه خبر فوزه.

وأصرت الغرفة على عدم إعادة السحب على الجائزة لاختيار فائز آخر؛ إذ رأت أن الفائز أحق بها، ويجب إقناعه؛ لتبدأ الغرفة بالتواصل مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض؛ لعل في اتصال الشرطة ما يعطي مصداقية لدى المواطن الفائز.

وتفاعلت الشرطة مع طلب الغرفة، وتواصلت مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته. وتسلم الفائز جائزته بحضور مسؤولي الغرفة وشركة الاتصالات السعودية.

وأكدت الغرفة ضرورة مراعاة جمهور المشاركين بالمسابقات جانب التحقق من المسابقات التي يتم الترخيص لها من قِبل الغرفة وفق شروط محددة، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المسابقات المرخصة من خلال زيارة موقع الغرفة الرسمي على الرابط: chamber.sa/ChamberServices/InquiryServices/Competitions

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:29 AM

مواطن يرفض تسلُّم جائزة "مسابقة الاتصالات" بقيمة 135 ألف ريال.. تعرَّف على السبب

"غرفة الرياض" لجأت إلى شرطة المنطقة لإقناعه بمصداقية خبر فوزه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
33
62,435

استعانت غرفة الرياض بالشرطة لإقناع أحد الفائزين بمسابقة، تقدر قيمة إحدى جوائزها بمبلغ 135 ألف ريال، كانت ضمن جوائز شركة الاتصالات السعودية.

وبدأت القصة عندما تواصلت الشركة مع المواطن الفائز من محافظة بيشة، وذلك بإشراف وحضور مباشر من قِبل ممثل غرفة الرياض، ولم يصدق المواطن الخبر، وفشلت كل المحاولات في إقناعه، فيما حاولت غرفة الرياض - باعتبار أنها الجهة الرسمية المشرفة على المسابقات داخل منطقة الرياض - التواصل مع الفائز الذي كرر الرفض وعدم تصديقه خبر فوزه.

وأصرت الغرفة على عدم إعادة السحب على الجائزة لاختيار فائز آخر؛ إذ رأت أن الفائز أحق بها، ويجب إقناعه؛ لتبدأ الغرفة بالتواصل مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض؛ لعل في اتصال الشرطة ما يعطي مصداقية لدى المواطن الفائز.

وتفاعلت الشرطة مع طلب الغرفة، وتواصلت مع المواطن، وأكدت حقيقة فوزه بالجائزة، وأقنعته بالحضور إلى مقر الغرفة بالرياض لاستلام جائزته. وتسلم الفائز جائزته بحضور مسؤولي الغرفة وشركة الاتصالات السعودية.

وأكدت الغرفة ضرورة مراعاة جمهور المشاركين بالمسابقات جانب التحقق من المسابقات التي يتم الترخيص لها من قِبل الغرفة وفق شروط محددة، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المسابقات المرخصة من خلال زيارة موقع الغرفة الرسمي على الرابط: chamber.sa/ChamberServices/InquiryServices/Competitions

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة