"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على جازان

تستمر حتى 11 مساء.. و"المدني" يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الطوال والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.