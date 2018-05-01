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"متوسطة ابن تيمية" تحتفي بطلابها المتفوقين

وزعت عليهم الهدايا والدروع التذكارية

نظمت مدرسة متوسطة ابن تيمية بجدة، اليوم، حفلاً لطلابها المتفوقين، خلال العام الدراسي، بحضور جميع منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها مدير المدرسة، صالح خليفة، أشاد فيها بمستوى الطلاب خلال الموسم الدراسي، ومثمنًا الدور الكبير للمعلم.

وأعرب "خليفة" عن سعادته بالعمل ضمن كوكبة من المعلمين والطلاب المتميزين.

بعد ذلك وزعت الهدايا والدروع التذكارية للطلاب المتفوقين.

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"متوسطة ابن تيمية" تحتفي بطلابها المتفوقين
سبق

نظمت مدرسة متوسطة ابن تيمية بجدة، اليوم، حفلاً لطلابها المتفوقين، خلال العام الدراسي، بحضور جميع منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها مدير المدرسة، صالح خليفة، أشاد فيها بمستوى الطلاب خلال الموسم الدراسي، ومثمنًا الدور الكبير للمعلم.

وأعرب "خليفة" عن سعادته بالعمل ضمن كوكبة من المعلمين والطلاب المتميزين.

بعد ذلك وزعت الهدايا والدروع التذكارية للطلاب المتفوقين.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
05:51 PM

"متوسطة ابن تيمية" تحتفي بطلابها المتفوقين

وزعت عليهم الهدايا والدروع التذكارية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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نظمت مدرسة متوسطة ابن تيمية بجدة، اليوم، حفلاً لطلابها المتفوقين، خلال العام الدراسي، بحضور جميع منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين وطلاب.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها مدير المدرسة، صالح خليفة، أشاد فيها بمستوى الطلاب خلال الموسم الدراسي، ومثمنًا الدور الكبير للمعلم.

وأعرب "خليفة" عن سعادته بالعمل ضمن كوكبة من المعلمين والطلاب المتميزين.

بعد ذلك وزعت الهدايا والدروع التذكارية للطلاب المتفوقين.

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