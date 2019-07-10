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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

إيران:  ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 12.5 ألف حالة

تسجيل 142 حالة وفاة جديدة و2262 إصابة اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12447.
كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2262 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252720 حالة.
وأعلنت الوزارة أن 3319 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وقالت إن عدد المتعافين ارتفع إلى 215015 شخصًا، مشيرة إلى أنها أجرت منذ بدء تفشي الوباء 1922501 فحص تشخيص كورونا.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران:  ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 12.5 ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12447.
كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2262 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252720 حالة.
وأعلنت الوزارة أن 3319 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وقالت إن عدد المتعافين ارتفع إلى 215015 شخصًا، مشيرة إلى أنها أجرت منذ بدء تفشي الوباء 1922501 فحص تشخيص كورونا.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:13 PM

إيران:  ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 12.5 ألف حالة

تسجيل 142 حالة وفاة جديدة و2262 إصابة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 142 حالة وفاة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12447.
كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2262 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252720 حالة.
وأعلنت الوزارة أن 3319 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وقالت إن عدد المتعافين ارتفع إلى 215015 شخصًا، مشيرة إلى أنها أجرت منذ بدء تفشي الوباء 1922501 فحص تشخيص كورونا.

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