انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني بنسخته الثالثة.. الثلاثاء

يستمر حتى 23 من فبراير بمشاركة 16 ناديًا موزعين على مجموعتين

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS في نسخته الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، والذي يستمر حتى 23 من فبراير الجاري، ويقام لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان الـ ١٦ في درجة المحترفين في رياضة FIFA الإلكترونية.

وحصل على لقب النسختين الماضيتين نادي الاتحاد السعودي ومثّله اللاعبان مساعد الدوسري، وراكان المطيري في النسخة الأولى، وفي النسخة الثانية كان ممثله الوحيد مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية.

ويشارك في البطولة بنسختها الثالثة 16 ناديًا موزعين على مجموعتين تضم كل مجموعة ثمانية أندية، ليتأهلوا منها إلى ربع النهائي ثم إلى النهائي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تركي بن مشاري الفوزان، أن انطلاقة النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS دلالة على قوة البطولة وانعكاسها إيجابًا على الجمهور واللاعبين، إضافةً لرغبة الأندية بالاستثمار والشراكة في مجال الرياضات الإلكترونية.

ويأتي دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني eMBS حرصًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على تلبية جميع رغبات جمهور الرياضات الإلكترونية، وسعيه للارتقاء بمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي.