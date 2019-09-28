الرائد يتذوق طعم الانتصار بثنائية في شباك الفيحاء

في ختام الجولة الخامسة من الدوري

نجح فريق الرائد في تحقيق أول فوز له هذا الموسم على حساب ضيفه فريق الفيحاء بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الرائد رصيده إلى 4 نقاط؛ ليبقى بالمركز الخامس عشر، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وجاءت بداية مواجهة الرائد بضيفه الفيحاء سريعة من جانب الضيوف الذين بادروا بالبحث عن هدف مبكر عبر شن العديد من الهجمات، لكنها لم ترتقِ لمستوى التسجيل في ربع الساعة الأولى. وفيما تبقى من وقت تحسن أداء الرائد، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن من تدوين هدف.

ونجح أصحاب الضيافة في الوصول إلى شباك الفيحاء من أول تهديد حقيقي حينما أرسل أحمد الزين عرضية، أخفق الدفاع في تشتيتها؛ لتصل إلى جهاد الحسين؛ ليسدد كرة قوية، أفلتت من يد الحارس عمار شفيع في المرة الأولى، وحاول بعدها إنقاذ الموقف، لكنه ارتكب خطأ مزدوجًا مع سامي الخيبري؛ لتتهادى الكرة أمام ماركو بيريز الذي أسكنها بسهولة في المرمى الخالي (20).

لاحت فرصة تعزيز التقدم للرائد حينما مرر جهاد الحسين كرة بينية، وضعت ماركو بيريز في حالة انفراد، وراوغ الحارس عامر شفيع؛ فضاقت أمامه زاوية التسجيل؛ ليسدد كرة خارج الخشبات الثلاث (36).

ولم يختلف السيناريو في الشوط الثاني؛ إذ ضغط الرائد في ملعب الضيوف وسط تراجع وقلة حيلة فريق الفيحاء؛ فكرس تفوقه وتمسكه بزمام اللقاء بتتويج ذلك بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ61 بعد أن توغل جهاد الحسين بالكرة من الرواق الأيسر قبل أن يرسل عرضية موزونة على رأس أحمد الزين، لم يتوانَ في إيداعها شباك عامر شفيع.

واصل جهاد الحسين تألقه بتقديمه تمريرة سحرية إلى أحمد الزين، انفرد إثرها، وواجه عامر شفيع الذي نجح في إنقاذ فريقه من هدف محقق بالدقيقة الـ(67).

وأكمل الفيحاء اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما تلقى اللاعب أرسينيو مارتينيز البطاقة الحمراء.