النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

تراجع طفيف في عدد إصابات كورونا في مكة.. بفارق 8 حالات فقط

وفاة مواطن خمسيني جراء الفيروس

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة بيوم أمس الأول، حيث سجلت 95 حالة جديدة، بينما سجلت أمس الأول 103 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات بمكة 1050 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1050 حالة، منها 914 حالات نشطة، و121حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت خمس حالات جديدة تماثلت للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة؛ 15 حالة بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة لمواطن سعودي يبلغ من العمر 51 عاماً.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تراجع طفيف في عدد إصابات كورونا في مكة.. بفارق 8 حالات فقط
سبق

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة بيوم أمس الأول، حيث سجلت 95 حالة جديدة، بينما سجلت أمس الأول 103 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات بمكة 1050 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1050 حالة، منها 914 حالات نشطة، و121حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت خمس حالات جديدة تماثلت للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة؛ 15 حالة بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة لمواطن سعودي يبلغ من العمر 51 عاماً.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:13 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:44 PM

تراجع طفيف في عدد إصابات كورونا في مكة.. بفارق 8 حالات فقط

وفاة مواطن خمسيني جراء الفيروس

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
2
3,279

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة بيوم أمس الأول، حيث سجلت 95 حالة جديدة، بينما سجلت أمس الأول 103 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات بمكة 1050 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1050 حالة، منها 914 حالات نشطة، و121حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت خمس حالات جديدة تماثلت للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة؛ 15 حالة بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة لمواطن سعودي يبلغ من العمر 51 عاماً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,178
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,419
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,001
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,232

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة