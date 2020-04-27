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السودان.. تسجيل 38 إصابة بكورونا والإجمالي 275 إصابة

تماثلت حالة واحدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصاً

أكدت وزارة الصحة الاتحادية اليوم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "في ولاية الخرطوم، ووفاة حالة واحدة، ما يرفع عدد المصابين بالجائحة في السودان إلى 275 إصابة، متضمنة 22 وفاة، وتماثل حالة واحدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصاً.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. تسجيل 38 إصابة بكورونا والإجمالي 275 إصابة
سبق

أكدت وزارة الصحة الاتحادية اليوم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "في ولاية الخرطوم، ووفاة حالة واحدة، ما يرفع عدد المصابين بالجائحة في السودان إلى 275 إصابة، متضمنة 22 وفاة، وتماثل حالة واحدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصاً.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:18 PM

السودان.. تسجيل 38 إصابة بكورونا والإجمالي 275 إصابة

تماثلت حالة واحدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة الاتحادية اليوم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "في ولاية الخرطوم، ووفاة حالة واحدة، ما يرفع عدد المصابين بالجائحة في السودان إلى 275 إصابة، متضمنة 22 وفاة، وتماثل حالة واحدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 21 شخصاً.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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