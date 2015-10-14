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مجددًا.. "مدني العاصمة المقدسة" يُحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة

وفقًا لنشرة الأرصاد حول هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة

واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد، من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

الدفاع المدني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد حالة الطقس أمطار أتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجددًا.. "مدني العاصمة المقدسة" يُحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة
سبق

واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد، من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:08 AM

مجددًا.. "مدني العاصمة المقدسة" يُحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة

وفقًا لنشرة الأرصاد حول هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، دعواتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد، من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجيًا من الله السلامة للجميع.

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